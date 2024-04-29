"Ливерпуль" всецело ожидает, что Салах останется

"Ливерпуль" всецело ожидает, что нападающий Мохамед Салах останется в клубе на следующий сезон.

В данный момент Салах приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту, а уже в июне игроку сборной Египта исполнится 32.



Кажется, это идеальный момент для "Ливерпуля", чтобы выгодно продать Салаха в Саудовскую Аравию, интерес откуда к Мохамеду существовал еще прошлым летом.



Однако The Athletic в эксклюзивном материале утверждает, что Салах не выражал никакого желания насчет ухода, да и "Ливерпуль" не хочет терять своего бомбардира.



Поэтому на "Энфилде" ожидают, что Салах останется, и строят свои планы на следующий сезон, рассчитывая на Мохамеда.



В "Ливерпуле" не думают, что конфликт, случившийся у Салаха с главным тренером Юргеном Клоппом в концовке матча против "Вест Хэма" в минувшую субботу, как-либо повлияет на ситуацию с будущим Мохамеда.



Если Салах действительно останется на следующий сезон, "Ливерпуль" рассмотрит возможность подписания нового контракта с Мохамедом, чтобы не лишиться своей звезды через год свободным агентом.