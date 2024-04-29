Тиаго Силва подтвердил, что уходит из "Челси"

Защитник "Челси" Тиаго Силва подтвердил свой уход из лондонского клуба в конце сезона.

Силва прибыл в "Челси" свободным агентом из ПСЖ в 2020 году и был частью команды, которая под руководством Томаса Тухеля выиграла Лигу Чемпионов в 2021.



Всего Силва сыграл 151 матч за "Челси". В данный момент Тиаго ожидает результатов углубленного обследования после травмы паха, чтобы узнать, сможет ли он еще выйти на футбольное поле в этом сезоне.



"Челси" значит многое для меня. Я пришел сюда с изначальным намерением провести здесь год, и это обернулось четырьмя годами. Не только для меня, но и для моей семьи".



"Мои сыновья играют за "Челси", так что быть частью семьи — быть буквально, потому что мои сыновья здесь — это источник огромной гордости. Надеюсь, они смогут продолжить свои карьеры в этом победоносном клубе, частью которого мечтают быть многие игроки".



"Думаю, на протяжении своих четырех лет здесь я всегда старался изо всех сил. Но, к сожалению, у всего есть начало, середина и конец. Это не обязательно должен быть окончательный конец. Я надеюсь оставить дверь открытой, чтобы в обозримом будущем вернуться, пускай и в другой роли", — сообщает 39-летний бразилец в прощальном заявлении.