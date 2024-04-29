Тиаго Силва подтвердил, что уходит из "Челси"

Тиаго Силва Защитник "Челси" Тиаго Силва подтвердил свой уход из лондонского клуба в конце сезона.

Силва прибыл в "Челси" свободным агентом из ПСЖ в 2020 году и был частью команды, которая под руководством Томаса Тухеля выиграла Лигу Чемпионов в 2021.

Всего Силва сыграл 151 матч за "Челси". В данный момент Тиаго ожидает результатов углубленного обследования после травмы паха, чтобы узнать, сможет ли он еще выйти на футбольное поле в этом сезоне.

"Челси" значит многое для меня. Я пришел сюда с изначальным намерением провести здесь год, и это обернулось четырьмя годами. Не только для меня, но и для моей семьи".

"Мои сыновья играют за "Челси", так что быть частью семьи — быть буквально, потому что мои сыновья здесь — это источник огромной гордости. Надеюсь, они смогут продолжить свои карьеры в этом победоносном клубе, частью которого мечтают быть многие игроки".

"Думаю, на протяжении своих четырех лет здесь я всегда старался изо всех сил. Но, к сожалению, у всего есть начало, середина и конец. Это не обязательно должен быть окончательный конец. Я надеюсь оставить дверь открытой, чтобы в обозримом будущем вернуться, пускай и в другой роли", — сообщает 39-летний бразилец в прощальном заявлении.


Метки Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2024 14:00

Количество просмотров Просмотров: 336

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Последние комментарии:




  1. zheka000000 29.04.2024 14:28 # zheka000000
    за 4 года стал Легендой! Просто лучший

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  2. v-0987654321 29.04.2024 14:27 # v-0987654321
    Хохол - это тупое животное

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  3. chelsae88 29.04.2024 14:26 # chelsae88
    Заднеприводные ггшки подхватят. Хоть один топовый защитник у них будет в команде.

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  4. thegodfather 29.04.2024 14:24 # thegodfather
    ЖАЛЬ.
    ВСЕГО НАЙЛУЧШЕГО, ИМПЕРАТОР

    Было бы красиво, если бы ушел с кубком, но ПИДАР НА ОЛИВЕРЕ БЫЛ ПРОТИВ ЧМО ССАНИНА ГОВНИНА ТВАРЬ

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  5. imf-tau 29.04.2024 14:18 # imf-tau
    Продолжаем ссать на Виталю -

    Додь, ты по именам нпц в защите Виллы всех знаешь?

    Или ты готов мне рассказать как все 52 мяча - это привозы Мартинеса?

    Или ты мне расскажешь, что малое количество пропущенных Арса это заслуга Райи, а не блять Салибы с Габриэлем?

    Защивайся и переставай глотать хуи - на пользу тебе не идет.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/107300/?c=1#c7920530

    (ответить)

  6. takernotagiver 29.04.2024 14:09 # takernotagiver
    Отличная замена Джексону) Челси с ним будет неудержимым) Артурик уже одобрил его покупку

    Знакомьтесь, Крис Вуд)
    __________________
    Он из футбольной семьи. Болеет и мечтает играть за «Челси», но твердо говорит: «Деньги в футболе – всего лишь бонус». Это наследственное, – его отец Грант Вуд – фанат «синих». Настолько, что назвал свою дочь в честь любимого клуба. Челси Вуд так же играла в футбол на позиции защитника, а перед отъездом брата в Англию спарринговала с ним один на один, тем самым тренировав его. Не стоит этому удивляться, Челси довольно неплохо обращалась с мячом и все время на равных соперничала с мальчишками.

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  7. sapojnik 29.04.2024 14:08 # sapojnik
    Я срускииииииииииииииииий

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