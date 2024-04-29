Тиаго Силва подтвердил, что уходит из "Челси"
Защитник "Челси" Тиаго Силва подтвердил свой уход из лондонского клуба в конце сезона.
Силва прибыл в "Челси" свободным агентом из ПСЖ в 2020 году и был частью команды, которая под руководством Томаса Тухеля выиграла Лигу Чемпионов в 2021.
Всего Силва сыграл 151 матч за "Челси". В данный момент Тиаго ожидает результатов углубленного обследования после травмы паха, чтобы узнать, сможет ли он еще выйти на футбольное поле в этом сезоне.
"Челси" значит многое для меня. Я пришел сюда с изначальным намерением провести здесь год, и это обернулось четырьмя годами. Не только для меня, но и для моей семьи".
"Мои сыновья играют за "Челси", так что быть частью семьи — быть буквально, потому что мои сыновья здесь — это источник огромной гордости. Надеюсь, они смогут продолжить свои карьеры в этом победоносном клубе, частью которого мечтают быть многие игроки".
"Думаю, на протяжении своих четырех лет здесь я всегда старался изо всех сил. Но, к сожалению, у всего есть начало, середина и конец. Это не обязательно должен быть окончательный конец. Я надеюсь оставить дверь открытой, чтобы в обозримом будущем вернуться, пускай и в другой роли", — сообщает 39-летний бразилец в прощальном заявлении.
29.04.2024 14:00
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за 4 года стал Легендой! Просто лучший
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Хохол - это тупое животное
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Заднеприводные ггшки подхватят. Хоть один топовый защитник у них будет в команде.
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ЖАЛЬ.
ВСЕГО НАЙЛУЧШЕГО, ИМПЕРАТОР
Было бы красиво, если бы ушел с кубком, но ПИДАР НА ОЛИВЕРЕ БЫЛ ПРОТИВ ЧМО ССАНИНА ГОВНИНА ТВАРЬ
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Продолжаем ссать на Виталю -
Додь, ты по именам нпц в защите Виллы всех знаешь?
Или ты готов мне рассказать как все 52 мяча - это привозы Мартинеса?
Или ты мне расскажешь, что малое количество пропущенных Арса это заслуга Райи, а не блять Салибы с Габриэлем?
Защивайся и переставай глотать хуи - на пользу тебе не идет.
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Источник: http://fapl.ru/posts/107300/?c=1#c7920530
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Отличная замена Джексону) Челси с ним будет неудержимым) Артурик уже одобрил его покупку
Знакомьтесь, Крис Вуд)
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Он из футбольной семьи. Болеет и мечтает играть за «Челси», но твердо говорит: «Деньги в футболе – всего лишь бонус». Это наследственное, – его отец Грант Вуд – фанат «синих». Настолько, что назвал свою дочь в честь любимого клуба. Челси Вуд так же играла в футбол на позиции защитника, а перед отъездом брата в Англию спарринговала с ним один на один, тем самым тренировав его. Не стоит этому удивляться, Челси довольно неплохо обращалась с мячом и все время на равных соперничала с мальчишками.
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Я срускииииииииииииииииий
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