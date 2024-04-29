"Юнайтед" и "Арсенал" готовы поспорить за Гехи
"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" готовы сойтись в битве за центрального защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.
В данный момент Гехи все еще восстанавливается после перенесенной в феврале операции на колене, но Марк близок к возвращению в строй и сохраняет шансы попасть в заявку сборной Англии на Евро-2024.
После окончания этого сезона у 23-летнего Гехи останется два года по контракту с "Пэлас", и The Times ожидает, что Марк будет продан в летнее трансферное окно.
Трансфер Гехи, которого сами "орлы" купили у "Челси" за 18 миллионов фунтов три года назад, оценивается в 55 млн. фунтов.
Гехи является целью номер один "Юнайтед" на лето, а в качестве альтернативы Марку "красные дьяволы" рассматривают Макса Килмена из "Вулверхэмптона".
Также на Гехи претендует "Арсенал", неоднократно просматривавший Марка в деле, а "Челси" все еще сохраняет опцию обратного выкупа, повторив любое поступившее по защитнику предложение.
29.04.2024 13:00
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