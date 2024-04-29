"Юнайтед" и "Арсенал" готовы поспорить за Гехи

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" готовы сойтись в битве за центрального защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

В данный момент Гехи все еще восстанавливается после перенесенной в феврале операции на колене, но Марк близок к возвращению в строй и сохраняет шансы попасть в заявку сборной Англии на Евро-2024.



После окончания этого сезона у 23-летнего Гехи останется два года по контракту с "Пэлас", и The Times ожидает, что Марк будет продан в летнее трансферное окно.



Трансфер Гехи, которого сами "орлы" купили у "Челси" за 18 миллионов фунтов три года назад, оценивается в 55 млн. фунтов.



Гехи является целью номер один "Юнайтед" на лето, а в качестве альтернативы Марку "красные дьяволы" рассматривают Макса Килмена из "Вулверхэмптона".



Также на Гехи претендует "Арсенал", неоднократно просматривавший Марка в деле, а "Челси" все еще сохраняет опцию обратного выкупа, повторив любое поступившее по защитнику предложение.