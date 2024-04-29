Джо Коул: "У Почеттино сложнейшая работа в мировом футболе"
Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул заявил, что у главного тренера "синих" Маурисио Почеттино "сложнейшая работа в футболе".
Дебютный сезон Почеттино у руля "Челси" складывается довольно неудачно — "синие" уже не имеют шансов на трофеи и по-прежнему находятся в середине таблицы Премьер-Лиги.
Однако Коул, сыгравший 282 матча за "Челси" в течение семи лет, выступает против увольнения Почеттино. Джо указывает на то, что Маурисио столкнулся с огромными ожиданиями и обилием игроков, которых привели в клуб другие люди.
"Его ли это вина? "Челси" не там, где они хотят быть. Они не там, где должны быть, и это факт".
"Думаю, учитывая потраченные ими деньги и количество пришедших и ушедших игроков, Маурисио замечательно делает свою работу".
"Думаю, у него сложнейшая работа в мировом футболе, потому что очевидно, он полностью не контролирует тех игроков, которые приходят и уходят. Насчет этого нет сомнений".
"Связанные с ними ожидания огромны, и это правильно, потому что они приучили к этому за последние 20 лет. С точки зрения завоеванных трофеев "Челси" не уступал никакому другому клубу в Европе, за исключением, может быть, "Реала".
"Поэтому им просто нужно сохранять веру в него и двигаться вперед, Уверяю вас, смена тренера — не выход", — сообщил Коул в эфире TNT Sports с "Вилла Парк" в субботу.
29.04.2024 12:00
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Конечно сложнейшая. Даже великий тренер Лэмпард не справился.
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