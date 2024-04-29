Рой Кин "проапгрейдил" рейтинг Холанда

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин "проапгрейдил" рейтинг нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, которого он прежде сравнил с игроком Лиги Два.

Кин был крайне критичен насчет Холанда после безголевой ничьей "Сити" против "Арсенала" в марте, когда Эрлинг был совершенно изолирован от остальной команды и ничего не показал.



Накануне восстановившийся после небольшой травмы Холанд очень полезно вышел на замену в матче против "Ноттингем Форест", забив второй гол своей команды.



Этот гол стал для Холанда его 21-м в этом сезоне Премьер-Лиги, благодаря чему Эрлинг вернул себе единоличное лидерство в споре бомбардиров, и Кин был вынужден признать, что, возможно, погорячился насчет 23-летнего норвежца.



"Он вполне себе игрок Чемпионшипа, он значительно прибавил! Как бомбардир он абсолютно удивителен, насчет его игры в завершении нет сомнений".



"Вступая таким образом в игру, он хочет проявить себя, и когда ему отдает пас кто-нибудь вроде Де Брюйне, ему просто нужно немного этой резкости, что он и показал", — цитирует Кина Daily Mirror.