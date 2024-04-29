Тен Хаг — цель номер один "Аякса"

Эрик Тен Хаг "Аякс" сделал Эрика Тен Хага своей целью номер один на роль нового главного тренера и готов дать наставнику "Манчестер Юнайтед" время до 1 июня, чтобы принять решение.

Именно из "Аякса" Тен Хаг и прибыл в "Юнайтед" летом 2022, однако второй сезон Эрика на "Олд Траффорд" складывается весьма неудачно.

Тен Хагу будет сложно сохранить работу, если "Юнайтед" не попадет в Лигу Чемпионов и не победит "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии 25 мая.

Прежде с назначением в "Аяксе" связывали бывшего наставника "Челси" Грэма Поттера, а также Альбера Стейвенберга, который трудится ассистентом Микеля Артеты в "Арсенале", однако talkSPORT утверждает, что во главе шорт-листа амстердамского клуба находится именно Тен Хаг.

Боссы "Аякса" понимают, что в данный момент Тен Хаг сосредоточен на концовке сезона, поэтому готовы подождать до 1 июня. К тому времени 54-летний голландец должен будет определиться, хочет ли он вернуться в свой бывший клуб.


Метки Аякс, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2024 10:00

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  1. crazy2008 29.04.2024 10:57 # crazy2008
    Как говорил Иван Васильевич Бунша,: а забирайте... И быстрее.

    (ответить)

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