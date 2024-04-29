Тен Хаг — цель номер один "Аякса"

"Аякс" сделал Эрика Тен Хага своей целью номер один на роль нового главного тренера и готов дать наставнику "Манчестер Юнайтед" время до 1 июня, чтобы принять решение.

Именно из "Аякса" Тен Хаг и прибыл в "Юнайтед" летом 2022, однако второй сезон Эрика на "Олд Траффорд" складывается весьма неудачно.



Тен Хагу будет сложно сохранить работу, если "Юнайтед" не попадет в Лигу Чемпионов и не победит "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии 25 мая.



Прежде с назначением в "Аяксе" связывали бывшего наставника "Челси" Грэма Поттера, а также Альбера Стейвенберга, который трудится ассистентом Микеля Артеты в "Арсенале", однако talkSPORT утверждает, что во главе шорт-листа амстердамского клуба находится именно Тен Хаг.



Боссы "Аякса" понимают, что в данный момент Тен Хаг сосредоточен на концовке сезона, поэтому готовы подождать до 1 июня. К тому времени 54-летний голландец должен будет определиться, хочет ли он вернуться в свой бывший клуб.