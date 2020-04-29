Агбонлахор обвинил Клоппа в неуважении к Салаху

Экс-игрок сборной Англии Габриэль Агбонлахор обвинил главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа в неуважении к своему нападающему Мохамеду Салаху.

В минувшую субботу "Ливерпуль" потерял два очка в гостях у "Вест Хэма" (2:2), а концовка этого матча Премьер-Лиги оказалась омрачена стычкой Салаха и Клоппа, когда Мохамед готовился выйти на замену.



Это был важнейший для "Ливерпуля" матч с точки зрения борьбы за титул, поэтому Агбонлахор недоумевает, почему Клопп поступил так некрасиво со своим бомбардиром, выпустив только на самую концовку.



"Думаю, это было ожидаемо от Салаха. Салах — не игрок запаса. Ты можешь поместить Салаха на скамейку только ради ротации. Салах забил 210 голов и отдал 86 результативных передач за "Ливерпуль".



"В таком тяжелом матче, как против "Вест Хэма", ты не даешь ему 12 минут. Наверное, это он и говорил у бровки: "Да ладно, 12 минут? Я — Салах, без меня ты бы не выиграл ни трофея Юрген". Без Салаха у них не было бы никаких трофеев. Он невероятным образом выступал за этот футбольный клуб. Где уважение?"



"Сейчас Клопп создает проблемы составу "Ливерпуля" на следующий сезон, расстраивая игроков. Поговаривают об отъезде Салаха. Может ли случившееся повлиять на будущее Салаха?"



"Вы нуждаетесь в победе, чтобы продолжить борьбу за титул, и вы даете своему звездному игроку только 12 минут. Поэтому нельзя в чем-либо упрекать Салаха у бровки. Думаю, Клопп ошибся в данном случае и поступил неуважительно с Салахом", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.