Кукурелья заявил, что игроки "Челси" не хотят увольнения Почеттино

Защитник "Челси" Марк Кукурелья заявил, что его команда против увольнения своего главного тренера Маурисио Почеттино.

В данный момент уже известно, что дебютный сезон Почеттино завершится для "Челси" без трофеев. "Синие" лишь сохраняют скромные шансы попасть в еврокубки.



Пресса продолжает спекулировать насчет возможного увольнения Почеттино, однако после ничьей 2:2 против "Астон Виллы" Кукурелья заверил, что Маурисио сохраняет поддержку своих игроков.



"Да, этот второй тайм показывает, что игроки хотят, чтобы он остался. Он очень хорошо поговорил с нами в перерыве, и все люди видели реакцию команды".



"Мы выиграли не так много матчей, и это часть футбола, но я думаю, это проблема касается нас в целом, потому что мы обладаем мастерством и, возможно, просто не показываем, на что способны".



"Я не думаю, что тренер мог что-либо поделать, когда мы проиграли 5:0 ("Арсеналу"). Думаю, это больше зависит от нас (игроков), от нашего настроя. Он очень нам помог, у него хорошие навыки по выстраиванию отношений, и команда поддерживает его. Между нами все хорошо".



"Всем нам нужно прибавлять каждую неделю, сохранять одинаковый уровень и одинаковый настрой каждую неделю, потому что нам нужно побеждать. Если мы будем сплоченными, мы сможем многого добиться", — цитирует Кукурелью Evening Standard.