Гвардиола: "Арсенал" уже не потеряет очки"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ожидает, что "Арсенал" выиграет все свои оставшиеся матчи в этом сезоне Премьер-Лиги.

Победа 0:2 в гостях у "Ноттингем Форест" в воскресенье позволила "Сити" сохранить одно очко отставания от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала", но у "горожан" есть матч в запасе.



Гвардиола уверен, что "Арсенал" уже не оступится, а значит "Сити" придется выиграть все свои оставшиеся матчи, чтобы завоевать титул.



"Мы предпочитаем, чтобы они проиграли, но мы не можем контролировать, что они делают. Остается четыре матча, и я думаю, они уже не потеряют очки, поэтому мы точно знаем, что нам нужно сделать", — приводит слова Гвардиолы The Guardian.