Гвардиола: "Арсенал" уже не потеряет очки"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ожидает, что "Арсенал" выиграет все свои оставшиеся матчи в этом сезоне Премьер-Лиги.

Победа 0:2 в гостях у "Ноттингем Форест" в воскресенье позволила "Сити" сохранить одно очко отставания от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала", но у "горожан" есть матч в запасе.

Гвардиола уверен, что "Арсенал" уже не оступится, а значит "Сити" придется выиграть все свои оставшиеся матчи, чтобы завоевать титул.

"Мы предпочитаем, чтобы они проиграли, но мы не можем контролировать, что они делают. Остается четыре матча, и я думаю, они уже не потеряют очки, поэтому мы точно знаем, что нам нужно сделать", — приводит слова Гвардиолы The Guardian.


Метки Арсенал, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2024 07:00

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