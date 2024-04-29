Гвардиола: "Арсенал" уже не потеряет очки"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ожидает, что "Арсенал" выиграет все свои оставшиеся матчи в этом сезоне Премьер-Лиги.
Победа 0:2 в гостях у "Ноттингем Форест" в воскресенье позволила "Сити" сохранить одно очко отставания от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала", но у "горожан" есть матч в запасе.
Гвардиола уверен, что "Арсенал" уже не оступится, а значит "Сити" придется выиграть все свои оставшиеся матчи, чтобы завоевать титул.
"Мы предпочитаем, чтобы они проиграли, но мы не можем контролировать, что они делают. Остается четыре матча, и я думаю, они уже не потеряют очки, поэтому мы точно знаем, что нам нужно сделать", — приводит слова Гвардиолы The Guardian.
29.04.2024 07:00
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