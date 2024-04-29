Артета уверен, что "Арсенал" будет сражаться до самого конца

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда готова до последнего сражаться за титул Премьер-Лиги.

Благодаря победе 2:3 над "Тоттенхэмом" в воскресенье "Арсенал" сохранил лидерство в Премьер-Лиге по итогам тура, но по потерянным очкам "Манчестер Сити" по-прежнему имеет преимущество для "канонирами".



Впрочем, "Арсенал" не собирается делать одолжение конкуренту, как это случилось в концовке прошлого сезона. Артета ожидает, что его команда сделает все возможное, чтобы выиграть три оставшихся матча.



"Готовы ли мои игроки сражаться до последней минуты? Да, на 100 процентов. Я убеждаюсь в этом весь сезон. Они дают мне причину верить в это каждый день".



"То, что находится впереди нас, является прекрасной мотивацией. Все мы ожидаем, что они по-настоящему постараются".



"Я обладаю такой верой в этих игроков. Они не дают мне причины сомневаться. В эмоциональном плане это был очень требовательный месяц, но в субботу мне пришлось остановить тренировку, потому что они хотели больше. Это хороший знак", — цитирует Артету Daily Mail.