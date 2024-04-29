Сака: "Мы извлекли свои уроки"

Вингер "Арсенала" Букайо Сака заявил, что его команда "извлекла уроки" из неудачной концовке прошлого сезона и теперь готова сильно завершить кампанию.

В воскресенье "Арсенал" отпраздновал победу 2:3 в гостях у соседей из "Тоттенхэма", благодаря чему сохранил лидерство в Премьер-Лиге по итогам тура.



Концовка дерби вышла очень непростой для "канониров", однако они набрали три очка, и Сака видит в этом разницу относительно прошлого сезона.



"Да, нам нужно идеально провести остаток сезона. У "Сити" удивительная команда, но они не идеальны, никто не идеален, они могут терять очки. Нам просто нужно делать свою работу, а там посмотрим, к чему это приведет".



"У нас не так много пространства для ошибок. Теперь у нас есть опыт, мы извлекли свои уроки из прошлого года. Мы готовы к трем заключительным матчам".



"Мы показали это сегодня — возможно, в прошлом сезоне мы завершили бы этот матч вничью, но сегодня мы показали, что теперь у нас есть опыт, и мы можем приехать сюда и набрать три очка в большом матче, когда ставки высоки. Я доволен", — цитирует Сака Evening Standard.