Сака: "Мы извлекли свои уроки"

Букайо Сака Вингер "Арсенала" Букайо Сака заявил, что его команда "извлекла уроки" из неудачной концовке прошлого сезона и теперь готова сильно завершить кампанию.

В воскресенье "Арсенал" отпраздновал победу 2:3 в гостях у соседей из "Тоттенхэма", благодаря чему сохранил лидерство в Премьер-Лиге по итогам тура.

Концовка дерби вышла очень непростой для "канониров", однако они набрали три очка, и Сака видит в этом разницу относительно прошлого сезона.

"Да, нам нужно идеально провести остаток сезона. У "Сити" удивительная команда, но они не идеальны, никто не идеален, они могут терять очки. Нам просто нужно делать свою работу, а там посмотрим, к чему это приведет".

"У нас не так много пространства для ошибок. Теперь у нас есть опыт, мы извлекли свои уроки из прошлого года. Мы готовы к трем заключительным матчам".

"Мы показали это сегодня — возможно, в прошлом сезоне мы завершили бы этот матч вничью, но сегодня мы показали, что теперь у нас есть опыт, и мы можем приехать сюда и набрать три очка в большом матче, когда ставки высоки. Я доволен", — цитирует Сака Evening Standard.


Метки Арсенал, Премьер-Лига, Сака

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2024 00:05

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