"Сити" рискует лишиться Эдерсона на остаток сезона
"Манчестер Сити" рискует лишиться на остаток сезона своего голкипера Эдерсона, который получил травму плеча в матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест".
Эдерсон был заменен в перерыве воскресного матча на "Сити Граунд", повредив свое плечо в столкновении с защитником "Форест" Вилли Боли.
Эдерсон уступил свое место на поле Штефану Ортеге, для которого этот матч стал 17-м за "горожан" в нынешнем сезоне.
Первый номер "Сити" покидал стадион с левой рукой в слинге, и после победы со счетом 0:2 главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выразил обеспокоенность насчет своего подопечного.
"Эде травмирован, я не знаю, сколько это займет. Ситуация Эде выглядит не очень хорошо. Завтра станет видно", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Добавим, до конца сезона "Сити" остается сыграть не только четыре матча Премьер-Лиги, но и финал Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" 25 мая.
28.04.2024 23:00
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Да это похуй, у них ортега не хуже
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