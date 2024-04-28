"Сити" рискует лишиться Эдерсона на остаток сезона

"Манчестер Сити" рискует лишиться на остаток сезона своего голкипера Эдерсона, который получил травму плеча в матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест".

Эдерсон был заменен в перерыве воскресного матча на "Сити Граунд", повредив свое плечо в столкновении с защитником "Форест" Вилли Боли.



Эдерсон уступил свое место на поле Штефану Ортеге, для которого этот матч стал 17-м за "горожан" в нынешнем сезоне.



Первый номер "Сити" покидал стадион с левой рукой в слинге, и после победы со счетом 0:2 главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выразил обеспокоенность насчет своего подопечного.



"Эде травмирован, я не знаю, сколько это займет. Ситуация Эде выглядит не очень хорошо. Завтра станет видно", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Добавим, до конца сезона "Сити" остается сыграть не только четыре матча Премьер-Лиги, но и финал Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" 25 мая.