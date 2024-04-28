Гвардиола считает, что "Форест" поплатился за сухое поле

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "Ноттингем Форест" поплатился за свое решение оставить газон "Сити Граунд" сухим.

В воскресенье "Сити" отпраздновал победу 0:2 в Ноттингеме, благодаря чему сохранил очко отставания от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" по итогам уикенда.



Эта победа не далась "горожанам" легко, потому что "лесники" тоже имели ряд хороших моментов. Реализовать эти шансы, как считает Гвардиола, хозяевам помешало их решение не увлажнять газон.



"В определенные моменты нам пришлось терпеть. Сегодня нам повезло, что поле было таким сухим, потому что это стало причиной, почему они упустили свои моменты. Сегодня нам повезло, что поле было в таком состоянии".



"Если бы поле было в другом состоянии, это было бы лучше для быстрых игроков "Форест". Я уверен насчет этого", — сообщил Гвардиола BBC.