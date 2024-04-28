Артета похвалил Райю за реакцию на свою ошибку против "Тоттенхэма"

Давид Райя и Кристиан Ромеро Главный тренер "Арсенала" Микель Артета похвалил своего голкипера Давида Райю за реакцию на ошибку в дерби против "Тоттенхэма".

"Арсенал" комфортно вел в счете 0:3 в воскресном дерби Северного Лондона, когда на 64-й минуте Райя просто подарил гол Кристиану Ромеро.

"Тоттенхэм" воодушевился на концовку матча и даже отыграл еще один гол, обеспечив "канонирам" нервные минуты в концовке. Однако Артета доволен, что Райя не расстроился после своей ошибки.

"Это часть футбола. Мне не понравилась последовательность наших действий, мне не понравились принципы, которые мы применили в тот момент, а также ориентация мяча".

"Такое случается. Ты неправильно оценил ситуацию, пытаешься сделать пас, а он не получается. Затем ты оказываешься в сомнительном положении. Соперник забил и извлек выгоду из этого".

"Затем, в случае с пенальти, был другой принцип, который нельзя была нарушать. Но это часть футбола".

"Мне понравилось в Давиде то, что он признал свою ошибку и сенсационным образом провел заключительные 20-25 минут матча. Это то, что мне нравится в наших игроках", — цитирует Артету Evening Standard.




Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига, Райя, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2024 21:00

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  1. aliluya-nn 28.04.2024 22:35 # aliluya-nn
    Райа, конечно, отмочил ..вначале пас шикарный отдал в безобидной ситуации ..а потом еще и увернулся от мяча

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