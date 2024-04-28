"Сити" победил "Форест"

Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" одержал далеко не самую простую победу в гостях у ведущего борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Ноттингем Форест" со счетом 0:2.

В стартовый состав "лесников" на этот матч вернулись неожиданно выздоровевший Вилли Боли, а также Энтони Эланга, заменив Джованни Рейну и Николаса Домингеса.

В заявке "горожан" не оказалось Фила Фодена. Вместо него и Матео Ковачича появились Джек Грилиш и Жереми Доку.

"Форест" отнюдь не стал прижиматься к своим воротам в начале матча, отвечая своими атаками на атаки соперника. Игра была вполне обоюдоострой, хотя мяч, конечно, лучше держался у "Сити".

Хозяева выглядели неплохо, но на 32-й минуте все же пропустили. Кевин Де Брюйне навесил с углового к ближней штанге, а Йошко Гвардиол сыграл на опережение и головой направил мяч в щелочку между штангой и голкипером — 0:1.

Спустя шесть минут Крис Вуд должен был сравнивать счет, но просто не попал по мячу из пределов вратарской площади.

В концовке первого тайма "лесники" имели еще один момент, когд Эдерсон не смог забрать мяч после розыгрыша углового у своих ворот, но Мурильо с близкого расстояния направил снаряд над перекладиной. В этом эпизоде первый номер "горожан" получил травму, в перерыве уступив свое место Штефану Ортеге.

Второй тайм начался с того, что Гвардиол заблокировал удар Вуда с близкого расстояния. "Форест" был весьма настойчив, регулярно напрягая оборону "Сити".

Постепенно гости вернули себе контроль на игрой и на 71-й минуте, наконец, сподобились на второй гол. Де Брюйне сделал передачу вперед на вышедшего со скамейки Эрлинга Холанда, который ворвался в штрафную, ускользнул от Мурильо и закатил мяч в ворота — 0:2.

Остаток матча сложился довольно безмятежно для "горожан". "Лесники" уже потеряли надежду уйти от поражения.

"Форест" не побоялся сыграть с "Сити" в открытый футбол и был весьма хорош. "Лесники" имели достаточно моментов, чтобы матч закончился по-другому, но их подвела реализация — у "горожан" с этим все оказалось лучше.

"Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Ноттингем Форест, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2024 20:30

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 28.04.2024 21:00 # thegodfather
    Когда императоры вступают в бой с гвардиолой и его свитой, ето заканчивается врт так.
    https://terrikon.com/football/england/championship/2016-17/table

    Боюсь в следующем сезоне гвардиолу опять ждет всос императорам в гонке за титул.
    Императоры ето вам не позорные ггшки и лузеркуйцы. Если императоры берутся за дело, они доводят его до конца. Доказано финалом лч 2020 2021

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  2. sapojnik 28.04.2024 20:56 # sapojnik
    Чмудрик))

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  3. sapojnik 28.04.2024 20:55 # sapojnik
    Гпенсы))

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  4. superglor 28.04.2024 20:52 # superglor
    Напоминает сезон когда Зеропуки остались с 97 очками без титула, тогда ведь у Сити несколько месяцев был матч в запасе, за счет чего портовые шли на 1 месте и до последнего надеялись что ну вот-вот Сити оступится. Но когда Сити выиграл отложенный матч, все сгорели.

    В этом сезоне точно так же от отложенного матча сгорят заднеприводные.

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  5. takernotagiver 28.04.2024 20:52 # takernotagiver
    Кого обыграл Сити из топов в этом сезоне АПЛ?
    резерв Виллы
    Кому из топов Сити проебывал?
    Арсенал, Астон Вилла

    Чемпионы, бля)

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  6. gunnerlove 28.04.2024 20:51 # gunnerlove
    Вуд дерево

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  7. thegodfather 28.04.2024 20:51 # thegodfather
    Вот бы арсу за количество разгромных побед титул вынесли...
    Но как говорил один великий тренер :" лучше 5 побед по 1:0, чем одна 5:0"(с)

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  8. thegodfather 28.04.2024 20:46 # thegodfather
    Вот бы за хГ арсу титул вынесли)))

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  9. akado 28.04.2024 20:44 # akado
    Сити на классе.

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  10. skychnie-oboi 28.04.2024 20:43 # skychnie-oboi
    Вуд...

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  11. takernotagiver 28.04.2024 20:41 # takernotagiver
    xG Ноттингем 1.5 - 0.7 Миллиардная помойка
    Оборжаться

    (ответить)

  12. moneycity 28.04.2024 20:36 # moneycity
    28.04.2024 18:07 #
    takernotagiver

    Почувствую в своей жопе боль)

    Источник: http://fapl.ru/posts/107297/?c=1

    (ответить)

  13. felix-the-cat 28.04.2024 20:35 # felix-the-cat
    Залупупул ггэшек все ближе

    (ответить)

  14. meshuggah 28.04.2024 20:35 # meshuggah
    You lost the league at Goodison park, podzalupali

    Источник: http://fapl.ru/users/meshuggah/

    (ответить)

  15. thegodfather 28.04.2024 20:34 # thegodfather
    Артета шпилит хаверйа в сракотан, инфа бетон.
    Лютые любовные шпиливили

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  16. moneycity 28.04.2024 20:34 # moneycity
    КОРОЛИ!!!

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  17. thegodfather 28.04.2024 20:33 # thegodfather
    Хахах, ггшки выдавливают последний геморрой)

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  18. takernotagiver 28.04.2024 20:32 # takernotagiver
    Миллиардная гроза аутсайдеров выиграла у аутсайдера) Вот так удивили
    xG Ноттингем 1.5 - Сити 0.7. Орууууууууууууууу

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  19. reddebil 28.04.2024 20:31 # reddebil
    Виталя сгорел. Жаль психику пацана на самом деле, 2-ой подряд сезон слить чемпик Сити((

    14.05.2023 18:20 #
    takernotagiver

    Чем больше денег, тем выше призовые места. Тут ничего не поделаешь.
    Челси - исключение. Этот клуб - кусок говна)

    Источник: http://fapl.ru/posts/100372/?c=1

    28.04.2024 19:24 #
    takernotagiver

    Пусть все знают давно, но скажу все равно, Шити без денег - просто говно

    Источник: http://fapl.ru/posts/107297/?c=1

    (ответить)

  20. kukuruzko 28.04.2024 20:31 # kukuruzko
    34 матча заниматься хуйней, чтобы потом доёбывать Королей. Пидарасы лесные.
    З.Ы. Ковасик неисправимый пенс.

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