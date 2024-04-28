"Сити" победил "Форест"

"Манчестер Сити" одержал далеко не самую простую победу в гостях у ведущего борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Ноттингем Форест" со счетом 0:2.

В стартовый состав "лесников" на этот матч вернулись неожиданно выздоровевший Вилли Боли, а также Энтони Эланга, заменив Джованни Рейну и Николаса Домингеса.



В заявке "горожан" не оказалось Фила Фодена. Вместо него и Матео Ковачича появились Джек Грилиш и Жереми Доку.



"Форест" отнюдь не стал прижиматься к своим воротам в начале матча, отвечая своими атаками на атаки соперника. Игра была вполне обоюдоострой, хотя мяч, конечно, лучше держался у "Сити".



Хозяева выглядели неплохо, но на 32-й минуте все же пропустили. Кевин Де Брюйне навесил с углового к ближней штанге, а Йошко Гвардиол сыграл на опережение и головой направил мяч в щелочку между штангой и голкипером — 0:1.



Спустя шесть минут Крис Вуд должен был сравнивать счет, но просто не попал по мячу из пределов вратарской площади.



В концовке первого тайма "лесники" имели еще один момент, когд Эдерсон не смог забрать мяч после розыгрыша углового у своих ворот, но Мурильо с близкого расстояния направил снаряд над перекладиной. В этом эпизоде первый номер "горожан" получил травму, в перерыве уступив свое место Штефану Ортеге.



Второй тайм начался с того, что Гвардиол заблокировал удар Вуда с близкого расстояния. "Форест" был весьма настойчив, регулярно напрягая оборону "Сити".



Постепенно гости вернули себе контроль на игрой и на 71-й минуте, наконец, сподобились на второй гол. Де Брюйне сделал передачу вперед на вышедшего со скамейки Эрлинга Холанда, который ворвался в штрафную, ускользнул от Мурильо и закатил мяч в ворота — 0:2.



Остаток матча сложился довольно безмятежно для "горожан". "Лесники" уже потеряли надежду уйти от поражения.



"Форест" не побоялся сыграть с "Сити" в открытый футбол и был весьма хорош. "Лесники" имели достаточно моментов, чтобы матч закончился по-другому, но их подвела реализация — у "горожан" с этим все оказалось лучше.



"Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити". Отчет о матче