"Сити" победил "Форест"
"Манчестер Сити" одержал далеко не самую простую победу в гостях у ведущего борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Ноттингем Форест" со счетом 0:2.
В стартовый состав "лесников" на этот матч вернулись неожиданно выздоровевший Вилли Боли, а также Энтони Эланга, заменив Джованни Рейну и Николаса Домингеса.
В заявке "горожан" не оказалось Фила Фодена. Вместо него и Матео Ковачича появились Джек Грилиш и Жереми Доку.
"Форест" отнюдь не стал прижиматься к своим воротам в начале матча, отвечая своими атаками на атаки соперника. Игра была вполне обоюдоострой, хотя мяч, конечно, лучше держался у "Сити".
Хозяева выглядели неплохо, но на 32-й минуте все же пропустили. Кевин Де Брюйне навесил с углового к ближней штанге, а Йошко Гвардиол сыграл на опережение и головой направил мяч в щелочку между штангой и голкипером — 0:1.
Спустя шесть минут Крис Вуд должен был сравнивать счет, но просто не попал по мячу из пределов вратарской площади.
В концовке первого тайма "лесники" имели еще один момент, когд Эдерсон не смог забрать мяч после розыгрыша углового у своих ворот, но Мурильо с близкого расстояния направил снаряд над перекладиной. В этом эпизоде первый номер "горожан" получил травму, в перерыве уступив свое место Штефану Ортеге.
Второй тайм начался с того, что Гвардиол заблокировал удар Вуда с близкого расстояния. "Форест" был весьма настойчив, регулярно напрягая оборону "Сити".
Постепенно гости вернули себе контроль на игрой и на 71-й минуте, наконец, сподобились на второй гол. Де Брюйне сделал передачу вперед на вышедшего со скамейки Эрлинга Холанда, который ворвался в штрафную, ускользнул от Мурильо и закатил мяч в ворота — 0:2.
Остаток матча сложился довольно безмятежно для "горожан". "Лесники" уже потеряли надежду уйти от поражения.
"Форест" не побоялся сыграть с "Сити" в открытый футбол и был весьма хорош. "Лесники" имели достаточно моментов, чтобы матч закончился по-другому, но их подвела реализация — у "горожан" с этим все оказалось лучше.
"Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
28.04.2024 20:30
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Последние комментарии:
Когда императоры вступают в бой с гвардиолой и его свитой, ето заканчивается врт так.
https://terrikon.com/football/england/championship/2016-17/table
Боюсь в следующем сезоне гвардиолу опять ждет всос императорам в гонке за титул.
Императоры ето вам не позорные ггшки и лузеркуйцы. Если императоры берутся за дело, они доводят его до конца. Доказано финалом лч 2020 2021
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Чмудрик))
(ответить)
Гпенсы))
(ответить)
Напоминает сезон когда Зеропуки остались с 97 очками без титула, тогда ведь у Сити несколько месяцев был матч в запасе, за счет чего портовые шли на 1 месте и до последнего надеялись что ну вот-вот Сити оступится. Но когда Сити выиграл отложенный матч, все сгорели.
В этом сезоне точно так же от отложенного матча сгорят заднеприводные.
(ответить)
Кого обыграл Сити из топов в этом сезоне АПЛ?
резерв Виллы
Кому из топов Сити проебывал?
Арсенал, Астон Вилла
Чемпионы, бля)
(ответить)
Вуд дерево
(ответить)
Вот бы арсу за количество разгромных побед титул вынесли...
Но как говорил один великий тренер :" лучше 5 побед по 1:0, чем одна 5:0"(с)
(ответить)
Вот бы за хГ арсу титул вынесли)))
(ответить)
Сити на классе.
(ответить)
Вуд...
(ответить)
xG Ноттингем 1.5 - 0.7 Миллиардная помойка
Оборжаться
(ответить)
28.04.2024 18:07 #
takernotagiver
Почувствую в своей жопе боль)
Источник: http://fapl.ru/posts/107297/?c=1
(ответить)
Залупупул ггэшек все ближе
(ответить)
You lost the league at Goodison park, podzalupali
Источник: http://fapl.ru/users/meshuggah/
(ответить)
Артета шпилит хаверйа в сракотан, инфа бетон.
Лютые любовные шпиливили
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Хахах, ггшки выдавливают последний геморрой)
(ответить)
Миллиардная гроза аутсайдеров выиграла у аутсайдера) Вот так удивили
xG Ноттингем 1.5 - Сити 0.7. Орууууууууууууууу
(ответить)
Виталя сгорел. Жаль психику пацана на самом деле, 2-ой подряд сезон слить чемпик Сити((
14.05.2023 18:20 #
takernotagiver
Чем больше денег, тем выше призовые места. Тут ничего не поделаешь.
Челси - исключение. Этот клуб - кусок говна)
Источник: http://fapl.ru/posts/100372/?c=1
28.04.2024 19:24 #
takernotagiver
Пусть все знают давно, но скажу все равно, Шити без денег - просто говно
Источник: http://fapl.ru/posts/107297/?c=1
(ответить)
34 матча заниматься хуйней, чтобы потом доёбывать Королей. Пидарасы лесные.
З.Ы. Ковасик неисправимый пенс.
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