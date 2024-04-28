Артета: "Хаверц был сенсационен в каждом аспекте"

Наставник "Арсенала" Микель Артета рассказал, что его нападающий Кай Хаверц приболел перед дерби против "Тоттенхэма".

Хаверц стал, пожалуй, главным героем дерби Северного Лондона на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в воскресенье. Именно Кай оказался автором победного для "Арсенала" гола, а также отметился результативной передачей на Букайо Сака.



После победы со счетом 2:3 Артета выразил свое восхищение 24-летним немцем, который ранее на этой неделе оформил дубль против "Челси" (5:0).



"Сегодня он был сенсационен в каждом аспекте. Хотя он не был на 100 процентов в порядке".



"Он приболел перед матчем, ему было немного сложно, но он все равно показал игру, которую показал. Думаю, он был невероятен сегодня", — цитирует Артету Evening Standard.