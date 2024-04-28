Артета: "Хаверц был сенсационен в каждом аспекте"

Кай Хаверц Наставник "Арсенала" Микель Артета рассказал, что его нападающий Кай Хаверц приболел перед дерби против "Тоттенхэма".

Хаверц стал, пожалуй, главным героем дерби Северного Лондона на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в воскресенье. Именно Кай оказался автором победного для "Арсенала" гола, а также отметился результативной передачей на Букайо Сака.

После победы со счетом 2:3 Артета выразил свое восхищение 24-летним немцем, который ранее на этой неделе оформил дубль против "Челси" (5:0).

"Сегодня он был сенсационен в каждом аспекте. Хотя он не был на 100 процентов в порядке".

"Он приболел перед матчем, ему было немного сложно, но он все равно показал игру, которую показал. Думаю, он был невероятен сегодня", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета, Тоттенхэм, Хаверц

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2024 20:00

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