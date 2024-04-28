Артета: "Хаверц был сенсационен в каждом аспекте"
Наставник "Арсенала" Микель Артета рассказал, что его нападающий Кай Хаверц приболел перед дерби против "Тоттенхэма".
Хаверц стал, пожалуй, главным героем дерби Северного Лондона на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в воскресенье. Именно Кай оказался автором победного для "Арсенала" гола, а также отметился результативной передачей на Букайо Сака.
После победы со счетом 2:3 Артета выразил свое восхищение 24-летним немцем, который ранее на этой неделе оформил дубль против "Челси" (5:0).
"Сегодня он был сенсационен в каждом аспекте. Хотя он не был на 100 процентов в порядке".
"Он приболел перед матчем, ему было немного сложно, но он все равно показал игру, которую показал. Думаю, он был невероятен сегодня", — цитирует Артету Evening Standard.
28.04.2024 20:00
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