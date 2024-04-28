Мата: "МЮ должен создавать культуру клуба вокруг Фернандеша"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата назвал капитана "красных дьяволов" Бруну Фернандеша ключевой фигурой для будущего клуба.

Будучи ключевым игроком "Юнайтед", Фернандеш нередко подвергается критике за свое капризное поведение на футбольном поле.



Однако Мата считает любые претензии к Фернандешу надуманными и советует молодежи брать пример с 29-летнего португальца.



"Могу сказать, что прямо сейчас они, на мой взгляд, обладают замечательным лидером в лице своего капитана, Бруну".



"Я бы сказал всем молодым игрокам ориентироваться на него. Я не могу описать, насколько он важен для клуба — не только из-за того, что он сделал в последних матчах, забив два гола и обеспечив победу (против "Шеффилд Юнайтед" посреди недели), но и из-за своей стабильности на протяжении тех лет, что он играет за клуб, потому что это просто невероятно".



"Он игрок самого, самого высокого уровня, но он еще лучше как человек. На мой взгляд, культура клуба должна создаваться вокруг него".



"Он является отличным примером для всего нового поколения выступающих за клуб игроков вроде Гарначо, Майну, Хейлунда. Они должны смотреть, как он тренируется, как ведет себя".



"Он тот, кто всегда попадает в состав. Он может играть лучше или хуже, но он всегда обладает правильным настроем. На мой взгляд, он тот, кем и должен быть игрок "Манчестер Юнайтед", — сообщил Мата ESPN.