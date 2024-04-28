"Арсенал" выиграл дерби Северного Лондона

Букайо Сака "Арсенал" одержал победу 2:3 в дерби против "Тоттенхэма", чем продлил свое пребывание на вершине Премьер-Лиги.

Наставник "шпор" Анге Постекоглу отреагировал на поражение 4:0 от "Ньюкасла" 15 дней назад, включив в стартовый состав Бена Дэвиса, Пьер-Эмиля Хейбьерга и Деяна Кулусевски.

А вот стартовый состав "канониров" не изменился по сравнению с победой 5:0 над "Челси" в минувший вторник.

"Арсенал" был весьма осторожен в начале матча, но первая же атака гостей завершилась голом Кая Хаверца — голом, отмененным из-за офсайда.

На 15-й минуте "канониры" заработали угловой, и после подачи Букайо Сака от флажка к ближней штанге Хейбьерг головой срезал мяч в свои ворота — 0:1.

Вскоре "Тоттенхэм" ответил двумя моментами Ромеро, который пытался замкнуть головой подачи после углового и штрафного, но в первом случае не попал по воротам, а во втором пробил в штангу.

Натиск хозяева все-таки увенчался голом. На 22-й минуте Микки Ван де Вен в центре штрафной завладел мячом после удачного отскока и поразил ворота, но система VAR обнаружила офсайд у голландского защитника.

Ответ "Арсенала" последовал на 27-й минуте. Хаверц выполнил заброс вперед на Сака, который вошел в штрафную, убрал в сторону Дэвиса и направил мяч в ворота — 0:2.

На 38-й минуте положение "шпор" стало катастрофическим. Деклан Райс навесил с углового к ближней штанге, а Хаверц пробил головой — 0:3.

В остатке первого тайма хозяева провели несколько атак, но прицел у них напрочь сбился — ноль ударов в створ за 45 минут.

На 53-й минуте Гульельмо Викарио избавил "Тоттенхэм" от верного гола, ногой отразив удар Сака с границы вратарской площади.

"Арсенал" полностью контролировал игру, но на 64-й минуте Давид Райя решил слегка поднять градус матча, выбив мяч прямо на Ромеро. Кристиан этим подарком воспользовался, немедленно поразив ворота — 1:3.

"Канониры" не сильно расстроились и в дальнейшем уверенно удерживали свое преимущество.

На 86-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — VAR указала рефери Майклу Оливеру на то, что Райс пнул Дэвиса в штрафной. К точке подошел Сон Хен Мин и пробил идеально — 2:3.

У "Тоттенхэма" оставалось еще три минуты плюс компенсированное время, но "камбэка" не случилось — "Арсенал" исчерпал свой лимит оборонительных ошибок.

"Арсенал" продемонстрировал отличную реализацию, да еще и Пьер-Эмиль Хейбьерг подсобил сопернику. "Канониры" смазали заключительные полчаса, попортив нервы своим болельщикам, но победу удержали.

"Тоттенхэм" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2024 18:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. pozitiv4ik 28.04.2024 19:13 # pozitiv4ik
    Ну Гвардиола это не Фергюсон и даже не Клопп
    Все эти победы по большей части заслуга катарского проекта
    Чел был в пиковой Барсе за всю ее историю
    В Баварии выиграл чемп который выиграл бы даже астер
    В сити за 8 лет одна лч с таким составом
    Аплку брал просто на дистанции за счет обоймы

    Такие как артур конеш этого не поймут, ибо дауны

    (ответить)

  2. high-malvern 28.04.2024 19:11 # high-malvern
    - Вуд? - озадаченно подумал Гарри. - Что это - может, трость для наказаний?

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  3. burnley 28.04.2024 19:09 # burnley
    Лол. Интересно, сколько Вуду заплатили, чтобы он вот так промахивался?

    Думаю тысяч 100

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  4. wilegend 28.04.2024 19:09 # wilegend
    вуд = дерево

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  5. skychnie-oboi 28.04.2024 19:08 # skychnie-oboi
    Вуд ничтожество уровня Нуньеса.)

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  6. wengerrrro 28.04.2024 19:05 # wengerrrro
    да лан, честно даже не верилось, НФ просто днари, надеюсь на их вылет

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  7. high-malvern 28.04.2024 19:03 # high-malvern
    КОРОЛИ!!! wengerrrro .i.

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  8. super-striker 28.04.2024 19:03 # super-striker
    28.04.2024 18:07 #
    takernotagiver

    5-0, 5-0, 5-0. Почувствую в своей жопе боль)

    Источник: http://fapl.ru/posts/107297/?c=1#c7920266

    (ответить)

  9. kukuruzko 28.04.2024 19:03 # kukuruzko
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  10. skychnie-oboi 28.04.2024 19:03 # skychnie-oboi
    в НФ есть свой никчемный защ - вроде Трента.

    (ответить)

  11. sapojnik 28.04.2024 19:02 # sapojnik
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  12. moneycity 28.04.2024 18:58 # moneycity
    28.04.2024 18:07 #
    takernotagiver

    Почувствую в своей жопе боль)

    Источник: http://fapl.ru/posts/107297/?c=1

    (ответить)

  13. mata-hazard 28.04.2024 18:57 # mata-hazard
    Ситуация на фронте обострилась. У россиян значительное преимущество в силах и средствах — главком ВСУ Сырский

    У хохлов в комментах укр-каналов истерика, говорят, что: Сырский москаль ебана, как пришел, сразу позиции сдавать стали.

    (ответить)

  14. skychnie-oboi 28.04.2024 18:51 # skychnie-oboi
    Угар - из-за ванючей крысы Эмери - Арсенал не станет чемпиком.Никчемный тренеришка - так поднасрал - сам второсортный физрук категории Б и кубков макс уровня ЛЕ.НУ что за поц.)))

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  15. wengerrrro 28.04.2024 18:44 # wengerrrro
    НФ продержался уже 13 минут, что мешает сделать так еще 6 раз?)

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  16. hammersmith 28.04.2024 18:35 # hammersmith
    "Арсенал" выиграл дерби Северного Лондона


    Источник: http://fapl.ru/posts/107297/

    геи против петухов, поэтому дерби типа

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  17. wilegend 28.04.2024 18:34 # wilegend
    матч жизни у лесников

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  18. wengerrrro 28.04.2024 18:34 # wengerrrro
    смотрим как быстро НФ ноги раздвинет перед МС

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  19. takernotagiver 28.04.2024 18:30 # takernotagiver
    2 недели отдыха и сосали без продыха)

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  20. takernotagiver 28.04.2024 18:23 # takernotagiver
    Тухель, продай Нойера

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