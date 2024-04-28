"Арсенал" выиграл дерби Северного Лондона
"Арсенал" одержал победу 2:3 в дерби против "Тоттенхэма", чем продлил свое пребывание на вершине Премьер-Лиги.
Наставник "шпор" Анге Постекоглу отреагировал на поражение 4:0 от "Ньюкасла" 15 дней назад, включив в стартовый состав Бена Дэвиса, Пьер-Эмиля Хейбьерга и Деяна Кулусевски.
А вот стартовый состав "канониров" не изменился по сравнению с победой 5:0 над "Челси" в минувший вторник.
"Арсенал" был весьма осторожен в начале матча, но первая же атака гостей завершилась голом Кая Хаверца — голом, отмененным из-за офсайда.
На 15-й минуте "канониры" заработали угловой, и после подачи Букайо Сака от флажка к ближней штанге Хейбьерг головой срезал мяч в свои ворота — 0:1.
Вскоре "Тоттенхэм" ответил двумя моментами Ромеро, который пытался замкнуть головой подачи после углового и штрафного, но в первом случае не попал по воротам, а во втором пробил в штангу.
Натиск хозяева все-таки увенчался голом. На 22-й минуте Микки Ван де Вен в центре штрафной завладел мячом после удачного отскока и поразил ворота, но система VAR обнаружила офсайд у голландского защитника.
Ответ "Арсенала" последовал на 27-й минуте. Хаверц выполнил заброс вперед на Сака, который вошел в штрафную, убрал в сторону Дэвиса и направил мяч в ворота — 0:2.
На 38-й минуте положение "шпор" стало катастрофическим. Деклан Райс навесил с углового к ближней штанге, а Хаверц пробил головой — 0:3.
В остатке первого тайма хозяева провели несколько атак, но прицел у них напрочь сбился — ноль ударов в створ за 45 минут.
На 53-й минуте Гульельмо Викарио избавил "Тоттенхэм" от верного гола, ногой отразив удар Сака с границы вратарской площади.
"Арсенал" полностью контролировал игру, но на 64-й минуте Давид Райя решил слегка поднять градус матча, выбив мяч прямо на Ромеро. Кристиан этим подарком воспользовался, немедленно поразив ворота — 1:3.
"Канониры" не сильно расстроились и в дальнейшем уверенно удерживали свое преимущество.
На 86-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — VAR указала рефери Майклу Оливеру на то, что Райс пнул Дэвиса в штрафной. К точке подошел Сон Хен Мин и пробил идеально — 2:3.
У "Тоттенхэма" оставалось еще три минуты плюс компенсированное время, но "камбэка" не случилось — "Арсенал" исчерпал свой лимит оборонительных ошибок.
"Арсенал" продемонстрировал отличную реализацию, да еще и Пьер-Эмиль Хейбьерг подсобил сопернику. "Канониры" смазали заключительные полчаса, попортив нервы своим болельщикам, но победу удержали.
"Тоттенхэм" — "Арсенал". Отчет о матче
28.04.2024 18:00
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Последние комментарии:
Ну Гвардиола это не Фергюсон и даже не Клопп
Все эти победы по большей части заслуга катарского проекта
Чел был в пиковой Барсе за всю ее историю
В Баварии выиграл чемп который выиграл бы даже астер
В сити за 8 лет одна лч с таким составом
Аплку брал просто на дистанции за счет обоймы
Такие как артур конеш этого не поймут, ибо дауны
(ответить)
- Вуд? - озадаченно подумал Гарри. - Что это - может, трость для наказаний?
(ответить)
Лол. Интересно, сколько Вуду заплатили, чтобы он вот так промахивался?
Думаю тысяч 100
(ответить)
вуд = дерево
(ответить)
Вуд ничтожество уровня Нуньеса.)
(ответить)
да лан, честно даже не верилось, НФ просто днари, надеюсь на их вылет
(ответить)
КОРОЛИ!!! wengerrrro .i.
(ответить)
28.04.2024 18:07 #
takernotagiver
5-0, 5-0, 5-0. Почувствую в своей жопе боль)
Источник: http://fapl.ru/posts/107297/?c=1#c7920266
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
в НФ есть свой никчемный защ - вроде Трента.
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
28.04.2024 18:07 #
takernotagiver
Почувствую в своей жопе боль)
Источник: http://fapl.ru/posts/107297/?c=1
(ответить)
Ситуация на фронте обострилась. У россиян значительное преимущество в силах и средствах — главком ВСУ Сырский
У хохлов в комментах укр-каналов истерика, говорят, что: Сырский москаль ебана, как пришел, сразу позиции сдавать стали.
(ответить)
Угар - из-за ванючей крысы Эмери - Арсенал не станет чемпиком.Никчемный тренеришка - так поднасрал - сам второсортный физрук категории Б и кубков макс уровня ЛЕ.НУ что за поц.)))
(ответить)
НФ продержался уже 13 минут, что мешает сделать так еще 6 раз?)
(ответить)
"Арсенал" выиграл дерби Северного Лондона
Источник: http://fapl.ru/posts/107297/
геи против петухов, поэтому дерби типа
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матч жизни у лесников
(ответить)
смотрим как быстро НФ ноги раздвинет перед МС
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2 недели отдыха и сосали без продыха)
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Тухель, продай Нойера
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