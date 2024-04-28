"Арсенал" выиграл дерби Северного Лондона

"Арсенал" одержал победу 2:3 в дерби против "Тоттенхэма", чем продлил свое пребывание на вершине Премьер-Лиги.

Наставник "шпор" Анге Постекоглу отреагировал на поражение 4:0 от "Ньюкасла" 15 дней назад, включив в стартовый состав Бена Дэвиса, Пьер-Эмиля Хейбьерга и Деяна Кулусевски.



А вот стартовый состав "канониров" не изменился по сравнению с победой 5:0 над "Челси" в минувший вторник.



"Арсенал" был весьма осторожен в начале матча, но первая же атака гостей завершилась голом Кая Хаверца — голом, отмененным из-за офсайда.



На 15-й минуте "канониры" заработали угловой, и после подачи Букайо Сака от флажка к ближней штанге Хейбьерг головой срезал мяч в свои ворота — 0:1.



Вскоре "Тоттенхэм" ответил двумя моментами Ромеро, который пытался замкнуть головой подачи после углового и штрафного, но в первом случае не попал по воротам, а во втором пробил в штангу.



Натиск хозяева все-таки увенчался голом. На 22-й минуте Микки Ван де Вен в центре штрафной завладел мячом после удачного отскока и поразил ворота, но система VAR обнаружила офсайд у голландского защитника.



Ответ "Арсенала" последовал на 27-й минуте. Хаверц выполнил заброс вперед на Сака, который вошел в штрафную, убрал в сторону Дэвиса и направил мяч в ворота — 0:2.



На 38-й минуте положение "шпор" стало катастрофическим. Деклан Райс навесил с углового к ближней штанге, а Хаверц пробил головой — 0:3.



В остатке первого тайма хозяева провели несколько атак, но прицел у них напрочь сбился — ноль ударов в створ за 45 минут.



На 53-й минуте Гульельмо Викарио избавил "Тоттенхэм" от верного гола, ногой отразив удар Сака с границы вратарской площади.



"Арсенал" полностью контролировал игру, но на 64-й минуте Давид Райя решил слегка поднять градус матча, выбив мяч прямо на Ромеро. Кристиан этим подарком воспользовался, немедленно поразив ворота — 1:3.



"Канониры" не сильно расстроились и в дальнейшем уверенно удерживали свое преимущество.



На 86-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — VAR указала рефери Майклу Оливеру на то, что Райс пнул Дэвиса в штрафной. К точке подошел Сон Хен Мин и пробил идеально — 2:3.



У "Тоттенхэма" оставалось еще три минуты плюс компенсированное время, но "камбэка" не случилось — "Арсенал" исчерпал свой лимит оборонительных ошибок.



"Арсенал" продемонстрировал отличную реализацию, да еще и Пьер-Эмиль Хейбьерг подсобил сопернику. "Канониры" смазали заключительные полчаса, попортив нервы своим болельщикам, но победу удержали.



"Тоттенхэм" — "Арсенал". Отчет о матче