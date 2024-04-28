Тен Хаг: "Бывшие игроки забывают, что сложности были и у них"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг напомнил легендам своего клуба, что те тоже не всегда играли в замечательный футбол.

По ходу этого сезона "Юнайтед" был обильно критикуем бывшими игроками "красных дьяволов" вроде Гари Невилла, Рио Фердинанда, Роя Кина и Пола Скоулза.



Однако после упущенной победы против "Бернли" накануне (1:1) Тен Хаг огрызнулся в сторону легенд, припомнив сезон, в котором "Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона не завоевал трофеев и занял третье место в Премьер-Лиге.



"Они забывают, что в сезоне 2004/05 футбол, в который они играли, тоже не был таким уж замечательным. Мы находимся в процессе создания команды, и это требует времени, но каждый забывает, даже сами бывшие игроки забывают, что сложности были и у них. Вам нужно время, чтобы добиться прогресса".



"Мы являемся одной из самых динамичных и зрелищных команд в лиге в данный момент. Мы создаем кучу моментов, играя в хороший футбол. Да, наши соперники имеют свои моменты. Мы должны извлечь урок из этого, потому что терять контроль над игрой — это необязательно", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.