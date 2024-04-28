Сака рассказал, что заставляет его подниматься после фолов

Вингер "Арсенала" Букайо Сака рассказал, что заставляет его подниматься на ноги после многочисленных фолов.

В прошлом главный тренер "Арсенала" Микель Артета неоднократно призывал рефери больше защищать Сака и жестче наказывать соперников за многочисленные фолы на Букайо.



Порой нарушение правил является единственным способом остановить Сака, однако Букайо не только не страшится единоборств, но и использует их, чтобы становиться сильнее и умнее.



"Голод побеждать поддерживает меня, и поэтому я всегда поднимаюсь. В физическом плане я стал гораздо сильнее, чем был четыре или пять лет назад. С каждым отбором я становлюсь опытнее в том плане, что лучше знаю, когда нужно пойти в стык, а когда нужно подпрыгнуть, чтобы избежать жесткого столкновения. Поэтому я также стал гораздо умнее".



"Тут есть два элемента. Во-первых, защитники не могут играть так постоянно. Они получат желтые карточки и должны будут перестать фолить".



"Во-вторых, призвание атакующего игрока — забивать голы, создавать голы для команды. Это предполагает, что ты должен обыгрывать соперника, который будет пытаться остановить себя. Но ты не должен прятаться и прекращать играть в свою игру только потому, что тебя бьют. Ты в составе команды как раз для для того, чтобы играть в свою игру", — сообщил Сака The Guardian.