Каррагер: "Давайте позволим Салаху и Клоппу уладить это"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался насчет стычки нападающего "красных" Мохамеда Салаха со своим тренером Юргеном Клоппом.

Накануне "Ливерпуль" сыграл вничью 2:2 с "Вест Хэмом", а концовка этого матча Премьер-Лиги была отмечена инцидентом с выяснением отношений между Салахом и Клоппом у бровки.



После матча Салах заявил, что "будет огонь", если он выскажется о натуре возникшего конфликта, однако Каррагер призывает дать игроку и тренеру возможность уладить это между собой.



"Мо Салах и Юрген Клопп — легенды "Ливерпуля". Нам не нужно выбирать чью-либо сторону!"



"Салах разочарован и зол на Юргена за то, что не играет, и в тот момент он не захотел полностью подчиниться боссу. Понятно, что у Юргена возникли возражения".



"Мо дал глупый комментарий в микст-зоне, но давайте позволим им уладить это и насладиться последними неделями вместе. Они оказали огромную помощь друг другу в том, чего добились в клубе!" — пишет Каррагер в твиттере.



