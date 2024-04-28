Пети считает Райса лучшим игроком этого сезона

Экс-звезда "Арсенала" Эмманюэль Пети считает, что полузащитник "канониров" Деклан Райс заслуживает награду лучшему игроку этого сезона Премьер-Лиги.

Сезон Премьер-Лиги 2023/24 подходит к концу, и есть сразу несколько игроков, которые могут претендовать на звание лучшего.



Среди кандидатов на эту награду значатся Фил Фоден из "Манчестер Сити", Коул Палмер из "Челси" и Олли Уоткинс из "Астон Виллы", но Пети ставит выше всех Райса.



"Да ладно, вы кое-кого забываете. Все эти парни провели очень хороший сезон, но я бы назвал Деклана Райса, потому что он покинул свой клуб с грузом от 100 миллионов фунтов на своих плечах, и внезапно он сразу же оказался очень удачным приобретением".



"Он чудесно и удивительно выглядит весь сезон, и я думаю, именно он был недостающим звеном в прошлом сезоне. Я бы хотел поиграть вместе с ним в полузащите, поэтому что это было бы большое удовольствие", — сообщил Пети talkSPORT.