Бент посоветовал Стерлингу сменить "Челси" на клуб поскромнее

Рахим Стерлинг Экс-нападающий сборной Англии Даррен Бент посоветовал вингеру Рахиму Стерлингу сменить "Челси" на клуб поскромнее.

Будучи одним из самых опытных и титулованных игроков команды Маурисио Почеттино, 29-летний Стерлинг весьма неудачно проводит этот сезон.

В этом сезоне Премьер-Лиги Стерлинг забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи, что меньше его обычных показателей. В последнее время Рахим даже не всегда попадает в стартовый состав.

Согласно слухам, "Челси" хочет избавиться от зарабатывающего 325,000 фунтов в неделю Стерлинга грядущим летом, и Бент, опускаясь по таблице Премьер-Лиге, может предложить Рахиму разве что вариант с "Вулверхэмптоном".

"Он еще может пробыть там (в "Челси") некоторое время, но я по-прежнему думаю, что в Премьер-Лиге есть несколько команд, которые бы забрали его".

"Он не перейдет в "Арсенал" или "Ливерпуль", где он уже был. Он не перейдет в "Сити" — там он уже был. Я не уверен, что даже "Вилла" его возьмет. Думаю, "Вест Хэм" его бы взял, но у них уже есть Кудус и Боуэн".

"Поэтому я смотрю и думаю, как ему быть? На какой уровень ему перейти, чтобы сразу начать проявлять себя?"

"У него может остаться вариант с "Вулверхэмптоном", где бы он выходил в стартовом составе, но я не хочу проявить неуважение к "волкам" — у них хорошие игроки".

"Я бы не сказал, что его дни как игрока уровня "большой шестерки" уже прошли, но прямо сейчас я не рассматриваю его таким игроком", — сообщил Бент talkSPORT.


Метки Бент, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. gameboy 28.04.2024 13:06 # gameboy
    Куда скромнее?

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  2. quickelf 28.04.2024 12:44 # quickelf
    да он за контракт вцепится зубами, он же наемник!

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  3. chelsae88 28.04.2024 12:26 # chelsae88
    Недостаточно хорош для великого Челси. Так что можно отправить в гейклуб аснл.

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  4. alexomck 28.04.2024 12:15 # alexomck
    В Чемпионшип ему ещё рановато.

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