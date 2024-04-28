Бент посоветовал Стерлингу сменить "Челси" на клуб поскромнее

Экс-нападающий сборной Англии Даррен Бент посоветовал вингеру Рахиму Стерлингу сменить "Челси" на клуб поскромнее.

Будучи одним из самых опытных и титулованных игроков команды Маурисио Почеттино, 29-летний Стерлинг весьма неудачно проводит этот сезон.



В этом сезоне Премьер-Лиги Стерлинг забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи, что меньше его обычных показателей. В последнее время Рахим даже не всегда попадает в стартовый состав.



Согласно слухам, "Челси" хочет избавиться от зарабатывающего 325,000 фунтов в неделю Стерлинга грядущим летом, и Бент, опускаясь по таблице Премьер-Лиге, может предложить Рахиму разве что вариант с "Вулверхэмптоном".



"Он еще может пробыть там (в "Челси") некоторое время, но я по-прежнему думаю, что в Премьер-Лиге есть несколько команд, которые бы забрали его".



"Он не перейдет в "Арсенал" или "Ливерпуль", где он уже был. Он не перейдет в "Сити" — там он уже был. Я не уверен, что даже "Вилла" его возьмет. Думаю, "Вест Хэм" его бы взял, но у них уже есть Кудус и Боуэн".



"Поэтому я смотрю и думаю, как ему быть? На какой уровень ему перейти, чтобы сразу начать проявлять себя?"



"У него может остаться вариант с "Вулверхэмптоном", где бы он выходил в стартовом составе, но я не хочу проявить неуважение к "волкам" — у них хорошие игроки".



"Я бы не сказал, что его дни как игрока уровня "большой шестерки" уже прошли, но прямо сейчас я не рассматриваю его таким игроком", — сообщил Бент talkSPORT.