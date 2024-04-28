Постекоглу признался, что "Тоттенхэм" был на грани паники после ухода Кейна

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу признался, что ему пришлось скрывать следы паники, когда нападающий Харри Кейн покинул клуб перед самым стартом сезона.

Потеряв Кейна, лучшего бомбардира в своей истории, "Тоттенхэм" на удивление мощно начал сезон 2023/24 при новом тренере.



Однако внутри Постекоглу испытывал тревогу от того, что его команда столкнется с дефицитом голов, и все будут говорить об ушедшем в "Баварию" бомбардире.



"Думаю, поначалу так и было. Я сидел здесь, за день до матча с "Брентфордом", и он едва ушел. Поэтому ты начинаешь сезон, когда даже не улеглась пыль после ухода самого важного человека в этом футбольном клубе — возможно, за все времена".



"Я помню, что приложил сознательные усилия, чтобы провернуть трюк старой утки. Если возникает какая-то паника, то старая утка будет выглядеть очень изящно, если убедится, что все происходит под водой, где никто не может видеть, особенно игроки".



"Думаю, если бы мы не забивали голы, его имя упоминалось бы гораздо чаще. Повторюсь, нужно отдать должное коллективу, коллективу игроков, которые не побоялись этого испытания", — цитирует Постекоглу The Guardian.