"Бавария" по-прежнему хочет Кайла Уолкера

"Бавария" готова предпринять новую попытку заполучить правого защитника "Манчестер Сити" Кайла Уолкера.

Уолкер едва не перешел в "Баварию" еще прошлым летом. Кайл был готов последовать за своим бывшим партнером Харри Кейном, но в последний момент передумал и остался в "Сити", получив новый контракт и капитанскую повязку.



Принято считать, что за интересом "Баварии" к Уолкеру стоял Томас Тухель, который покидает должность главного тренера мюнхенцев в конце сезона. Несмотря на это, немецкий гранд по-прежнему хочет Кайла.



Как сообщает Daily Star, "Сити" может попытаться использовать интерес "Баварии" к 33-летнему Уолкеру, чтобы заполучить оцениваемого в 80 миллионов фунтов плеймейкера мюнхенцев Джамала Мусиалу, который считается целью номер один "горожан" на лето.



Добавим, после своего перехода в "Сити" в 2017 году Уолкер выиграл пять титулов Премьер-Лиги, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.