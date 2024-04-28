"Бавария" по-прежнему хочет Кайла Уолкера
"Бавария" готова предпринять новую попытку заполучить правого защитника "Манчестер Сити" Кайла Уолкера.
Уолкер едва не перешел в "Баварию" еще прошлым летом. Кайл был готов последовать за своим бывшим партнером Харри Кейном, но в последний момент передумал и остался в "Сити", получив новый контракт и капитанскую повязку.
Принято считать, что за интересом "Баварии" к Уолкеру стоял Томас Тухель, который покидает должность главного тренера мюнхенцев в конце сезона. Несмотря на это, немецкий гранд по-прежнему хочет Кайла.
Как сообщает Daily Star, "Сити" может попытаться использовать интерес "Баварии" к 33-летнему Уолкеру, чтобы заполучить оцениваемого в 80 миллионов фунтов плеймейкера мюнхенцев Джамала Мусиалу, который считается целью номер один "горожан" на лето.
Добавим, после своего перехода в "Сити" в 2017 году Уолкер выиграл пять титулов Премьер-Лиги, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.
28.04.2024 09:00
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