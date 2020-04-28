Рэтклифф встретился с Жорже Мендешем

Жорже Мендеш Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф провел встречу с суперагентом Жорже Мендешем.

Мендеш является одним из самых влиятельных агентов в мировом футболе, а среди его клиентов значатся такие звезды, как Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Дарвин Нуньес, Педру Нету и Жозе Моуриньо.

Во многом именно сотрудничество с Мендешем помогло "Вулверхэмптону" закрепиться в Премьер-Лиге. Также к услугах Жорже часто обращался "Ноттингем Форест".

Теперь связи с Мендешем пытается наладить новое руководство "Юнайтед". Как сообщает Daily Mirror, прежде всего это связано с интересом "красных дьяволов" к полузащитнику "Бенфики" Жоау Невешу, интересы которого представляет Жорже.

19-летний Невеш, который уже вызывается в сборную Португалии, является одной из ключевых целей "Юнайтед" на летнее трансферное окно.

Также "Юнайтед" может заинтересоваться некоторыми другими клиентами Мендеша — вроде нападающего "Милана" Рафаэла Леау.


Метки Манчестер Юнайтед, Мендеш, Рэтклифф

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2024 08:00

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  1. umbriaco 28.04.2024 09:03 # umbriaco
    Опять кучу бабла отдадут в никуда/мендешу

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  2. closer 28.04.2024 09:00 # closer
    Ну всё, чемпик можно не начинать

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