Рэтклифф встретился с Жорже Мендешем

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф провел встречу с суперагентом Жорже Мендешем.

Мендеш является одним из самых влиятельных агентов в мировом футболе, а среди его клиентов значатся такие звезды, как Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Дарвин Нуньес, Педру Нету и Жозе Моуриньо.



Во многом именно сотрудничество с Мендешем помогло "Вулверхэмптону" закрепиться в Премьер-Лиге. Также к услугах Жорже часто обращался "Ноттингем Форест".



Теперь связи с Мендешем пытается наладить новое руководство "Юнайтед". Как сообщает Daily Mirror, прежде всего это связано с интересом "красных дьяволов" к полузащитнику "Бенфики" Жоау Невешу, интересы которого представляет Жорже.



19-летний Невеш, который уже вызывается в сборную Португалии, является одной из ключевых целей "Юнайтед" на летнее трансферное окно.



Также "Юнайтед" может заинтересоваться некоторыми другими клиентами Мендеша — вроде нападающего "Милана" Рафаэла Леау.