Почеттино: "VAR навредила Премьер-Лиге"
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что система VAR вредит Премьер-Лиге.
Накануне "Челси" отыграл дефицит в два гола и добыл ничью 2:2 в гостях у "Астон Виллы". При этом уже в компенсированное время был отменен гол защитника "синих" Акселя Дисаси.
Подключившаяся система VAR определила, что в ходе голевой комбинации Бенуа Бадиашиле фолил на Диего Карлосе, но Почеттино не может с этим согласиться.
"Мы провели замечательный матч против очень хорошей команды. Я расстроен, но что поделать? Нам нужно двигаться дальше".
"Я, вы и каждый на стадионе видел игру. Они (арбитры) не увидели фола в процессе игры, а затем VAR изменила решение рефери. На мой взгляд, там было обычное единоборство. Рефери принял свое решение и точка".
"На мой взгляд, VAR слегка навредила Премьер-Лиге и английскому футболу".
"Если мы хотим быть лучшей лигой в мире, нужно защищать зрелище и принимаемые решения. В матче на "Уэмбли" против "Манчестер Сити" была игра рукой, а рефери не стал проверять, VAR не посоветовала рефери посмотреть повторы".
"VAR навредила мне, моей команде, моим игрокам, моим фанатам".
"Думаю, это больно и вредно для английского футбола, и даже игроки "Виллы" и их фанаты не поняли, почему гол был отменен".
"Они сказали, что там был фол, но если вы видели единоборство и если каждое такое единоборство мы будем считать фолом, то не сможем завершать матч 11 игроками".
"Мы можем много говорить о влиянии этого решения — VAR вредит игре", — цитирует Почеттино BBC.
28.04.2024 07:00
Просмотров: 791
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Согласен. Var убила зрелищность АПЛ. Судьи превратились из тигров в полосатых кошочек. Никакой уверенности, никакой ответственности, в общем они стали просто декоративной мебелью. Из-за этого страдает и АПЛ, не охото смотреть этот фарс.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий