Почеттино: "VAR навредила Премьер-Лиге"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что система VAR вредит Премьер-Лиге.

Накануне "Челси" отыграл дефицит в два гола и добыл ничью 2:2 в гостях у "Астон Виллы". При этом уже в компенсированное время был отменен гол защитника "синих" Акселя Дисаси.



Подключившаяся система VAR определила, что в ходе голевой комбинации Бенуа Бадиашиле фолил на Диего Карлосе, но Почеттино не может с этим согласиться.



"Мы провели замечательный матч против очень хорошей команды. Я расстроен, но что поделать? Нам нужно двигаться дальше".



"Я, вы и каждый на стадионе видел игру. Они (арбитры) не увидели фола в процессе игры, а затем VAR изменила решение рефери. На мой взгляд, там было обычное единоборство. Рефери принял свое решение и точка".



"На мой взгляд, VAR слегка навредила Премьер-Лиге и английскому футболу".



"Если мы хотим быть лучшей лигой в мире, нужно защищать зрелище и принимаемые решения. В матче на "Уэмбли" против "Манчестер Сити" была игра рукой, а рефери не стал проверять, VAR не посоветовала рефери посмотреть повторы".



"VAR навредила мне, моей команде, моим игрокам, моим фанатам".



"Думаю, это больно и вредно для английского футбола, и даже игроки "Виллы" и их фанаты не поняли, почему гол был отменен".



"Они сказали, что там был фол, но если вы видели единоборство и если каждое такое единоборство мы будем считать фолом, то не сможем завершать матч 11 игроками".



"Мы можем много говорить о влиянии этого решения — VAR вредит игре", — цитирует Почеттино BBC.