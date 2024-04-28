35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 28 апреля, тремя поединками завершится 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — БРАЙТОН 16:00



"Борнмут" нужно набрать еще два очка, чтобы превзойти своей рекорд за все время выступлений в Премьер-Лиге — 46 в сезоне 2016/17. "Брайтон" выиграл лишь шесть из 27 последних матчей чемпионата (11 ничьих, 10 поражений) — с начала этого отрезка в сентябре только у "Бернли", "Ноттингем Форест" и "Шеффилд Юнайтед" побед меньше. "Чайки" выиграли все три последние встречи с "вишенками".



Защитник "Борнмута" Милош Керкез дисквалифицирован ввиду своего удаления против "Вулверхэмптона".



"Брайтон" устроит фитнес-тест для полузащитников Билли Гилмора и Джеймса Милнера. Первис Эступипьян, Джек Хиншелвуд, Солли Марч, Каору Митома и Эван Фергюсон остаются в лазарете.



ТОТТЕНХЭМ — АРСЕНАЛ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Тоттенхэм" терял очки в трех из четырех последних домашних матчей Премьер-Лиги (1 ничья, 2 поражения), хотя до этого одержал пять побед подряд на своем поле. "Арсенал" может стать только третьей в истории соревнования командой, оформившей семь "клин-шитов" подряд на выезде. "Шпоры" проиграли лишь две из 15 последних домашних встреч с "канонирами" в высшем дивизионе.



Нападающий Ришарлисон залечил свое колено и готов сыграть за "Тоттенхэм" впервые со 2 апреля. Педро Порро, Дестини Удоджи и Оливер Скипп по-прежнему травмированы.



Впервые с августа за "Арсенал" может сыграть защитник Юрриен Тимбер, которые уже принял участие в матче резервной команды.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ноттингем Форест" выиграл только один из девяти последних матчей Премьер-Лиги (3 ничьи, 5 поражений). "Манчестер Сити" забивал минимум четыре гола в каждом из четырех последних поединков чемпионата. "Лесники" проиграли лишь три из 16 последних встреч с "горожанами" в рамках высшего дивизиона (10 побед, 3 ничьи).



Единственной подтвержденной потерей "Форест" является защитник Вилла Боли, но к нему может присоединиться Тайво Авоньи.



"Сити" предстоит оценить готовность нападающего Эрлинга Холанда, пропустившего два последних матчах с повреждением.