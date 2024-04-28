35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 28 апреля, тремя поединками завершится 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
БОРНМУТ — БРАЙТОН 16:00
"Борнмут" нужно набрать еще два очка, чтобы превзойти своей рекорд за все время выступлений в Премьер-Лиге — 46 в сезоне 2016/17. "Брайтон" выиграл лишь шесть из 27 последних матчей чемпионата (11 ничьих, 10 поражений) — с начала этого отрезка в сентябре только у "Бернли", "Ноттингем Форест" и "Шеффилд Юнайтед" побед меньше. "Чайки" выиграли все три последние встречи с "вишенками".
Защитник "Борнмута" Милош Керкез дисквалифицирован ввиду своего удаления против "Вулверхэмптона".
"Брайтон" устроит фитнес-тест для полузащитников Билли Гилмора и Джеймса Милнера. Первис Эступипьян, Джек Хиншелвуд, Солли Марч, Каору Митома и Эван Фергюсон остаются в лазарете.
ТОТТЕНХЭМ — АРСЕНАЛ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Тоттенхэм" терял очки в трех из четырех последних домашних матчей Премьер-Лиги (1 ничья, 2 поражения), хотя до этого одержал пять побед подряд на своем поле. "Арсенал" может стать только третьей в истории соревнования командой, оформившей семь "клин-шитов" подряд на выезде. "Шпоры" проиграли лишь две из 15 последних домашних встреч с "канонирами" в высшем дивизионе.
Нападающий Ришарлисон залечил свое колено и готов сыграть за "Тоттенхэм" впервые со 2 апреля. Педро Порро, Дестини Удоджи и Оливер Скипп по-прежнему травмированы.
Впервые с августа за "Арсенал" может сыграть защитник Юрриен Тимбер, которые уже принял участие в матче резервной команды.
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз
"Ноттингем Форест" выиграл только один из девяти последних матчей Премьер-Лиги (3 ничьи, 5 поражений). "Манчестер Сити" забивал минимум четыре гола в каждом из четырех последних поединков чемпионата. "Лесники" проиграли лишь три из 16 последних встреч с "горожанами" в рамках высшего дивизиона (10 побед, 3 ничьи).
Единственной подтвержденной потерей "Форест" является защитник Вилла Боли, но к нему может присоединиться Тайво Авоньи.
"Сити" предстоит оценить готовность нападающего Эрлинга Холанда, пропустившего два последних матчах с повреждением.
28.04.2024 06:00
Просмотров: 195
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну че лесник
Весь мир смотрит на вас
(ответить)
Зубная эмаль грызунов вдохновила специалистов на разработку новой зубной пасты
Зубы грызунов чрезвычайно устойчивы к образованию кариеса и невероятно крепкие. Специалисты выяснили, в чем секрет, и теперь хотят использовать его при разработке инновационной зубной пасты.
Исследуя формирование зубной эмали грызунов, эксперты обратили внимание на наночастички ферритина и связанные с ним атомы кислорода и железа. Постепенно происходило их превращение в укрепляющий эмаль ферригидрит.
По мнению исследователей, если создать аналоги данных наночастичек и использовать их при изготовлении средств гигиены ротовой полости, можно будет надежно защищать зубы от кариеса. Также эти частички помогут увеличить прочность и долговечность стоматологических материалов, чтобы лечить уже поврежденные зубы.
Зубная ткань — наиболее твердая в человеческом организме, так как на 97 процентов состоит из неорганических соединений. Но и ее можно разрушить при несоблюдении гигиены: микробы, размножающиеся на зубах, выделяют кислоту, которая разъедает эмаль. Ускорению данного процесса способствуют кислые напитки и еда с высоким содержанием углеводов.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий