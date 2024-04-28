"Челси" отыграл два гола на "Вилла Парк"
Проявив характер и отыграв дефицит в два гола, "Челси" добыл ничью 2:2 в гостях у "Астон Виллы".
В стартовый состав "вилланов" после дисквалификации вернулся Дуглас Луис, заменив Муссу Диаби.
Относительно поражения 5:0 от "Арсенала" в стартовый состав "синих" вернулись Тиго Силва, Трево Чалоба и Коул Памер, появившись вместо Акселя Дисаси, Алфи Гилкриста и Энцо Фернандеса.
Хозяевам "Вилла Парк" потребовалось менее четырех минут, чтобы открыть счет. Люка Динь прострелил от лицевой линии к границе вратарской, а там Джон Макгинн нанес удар с рикошетом от Марка Кукурельи — 1:0.
"Вилла" только вошла во вкус, продолжив искать счастье в атаках, тогда как "Челси" заставил подождать до 16-й минуты, когда после передачи из центрального круга Николас Джексон вышел один на один и перебросил мяч через голкипера, но из-за определенного VAR офсайда гол не был засчитан.
После незасчитанного гола Джексона инициатива перешла к "синим", чей отрезок активности увенчался еще одним моментом. Кукурелья навесил с левого края штрафной на границу вратарской, а Николас пробил головой в штангу.
В концовке тайма хозяева снова активизировались и забили второй гол. Оказавшись на границе штрафной площади, Морган Роджерс поразил ближний нижний угол ворот — 2:0.
Разговор с Маурисио Почеттино в перерыве оказал благоприятное влияние на "Челси", который с началом второго тайма забрал себе мяч и принялся оказывать давление.
И на 62-й минуте "синие" были вознаграждены за свои старания. Конор Галлахер был сбит в штрафной Макгинном, однако мяч удобно отскочил к Нони Мадуэке, который в касание пробил в дальний угол ворот — 2:1.
Гости еще больше поверили в себя и в итоге смогли сравнять счет. Это Галлахер на 81-й минуте нанес обводящий удар из-за пределов штрафной — 2:2.
Вскоре Олли Уоткикс имел неплохой момент вырвать победу для "Виллы", пробив в касание неточно из района 11-метровой отметки.
Имел свой момент и "Челси". Уже в компенсированное время вышедший на замену Дисаси пробил головой из пределов вратарской после розыгрыша углового, однако из-за фола гол Акселя не был засчитан.
Финальным аккордом матча стал удар Джона Дурана головой над перекладиной ворот "синих".
"Челси" вдохновенно провел второй тайм и свое очко заслужил. А вот "Виллу" после перерыва видно не было — контратакующая игра у команды Унаи Эмери пропала.
"Астон Вилла" — "Челси". Отчет о матче
28.04.2024 00:05
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Последние комментарии:
сиралекс пидорас и хуесос, хачидла по фактам обоссал эту тупую чурку залупловую
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А, так у мю кп, арс, касл и брайтон.
Вся борьба за лк впереди уеехехехе
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Имбецилси = лохи.
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Подзалупалси
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Утыркси камон красиво!
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Это вам не подзалупный лyзepxyй, в очередной раз безвольно просравший чемпик на финише сезона.
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Красиво пенсы выепали п1дара3а на судье
Горжусь императорами, камое красиво туда егооо
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Астон Вилла пощадила хохлов.
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27.04.2024 23:31 #
sir-alexferguson
Суарес, Джеррард, Далглиш и пр. такие:
Источник: http://fapl.ru/posts/107278/?c=1#c7919873
Короче, хер знает, прочитает или нет, но напишу без рофлов: при Салахе лузерпуль достиг своего пика игрового и титульного. Да, кто-то скажет, что при Клоппе, но сколько раз этот мусульманский гений спасал жопу портовым обрыганом. При этом воспитанники Челсей Лузерпуль выиграл свою-таки картонку, чуть ли не постоянно доходил до финала ЛЧ, даже один раз (на шару) выиграл. Вообщем, при египетском шмесси лузерпуль показывал ПИК своих результатов.
Какие там Джеррарды (копия Кевина Нолан), Даглиш, про Суареза вообще молчу - один раз жалкая попытка при проскользившей копии Нолана. Ещё бы Оуена сюда приписал или Хьюпию.
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У судьи папаша шлюха и мать даун
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Как это уёбка судью звали в матче с Челси и ебарселоной!? Еварбёне...сука а не судья!!!
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Заглот, похоже твоя хохлушка хочет член в ротик, уж больно агрессивная.
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Отыграть 2 мяча у сверхмотивированной Виллы на их стадике - очевидный показатель того, что команда играет с душком. Слить Пудрика, Джексона на фланг, купить топ напа и воротчика. Ну и Почеттино дать время, однозначно.
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Хуле вам ето членси сделало, куеглоты варовские
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Галлахер - Макалистер всем пизда
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Какойта пинз вые6ал мать ховарда уе66а))))
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Играл членси, а хуйдрочидло пишет про великий Ливерпуль, классика.
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судья скотина не эащитал третий гол
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Кризисный Челси, играя против команды из зоны Лиги Чемпионов, в гостях, показывает яйца и добивается результата, в то время, как борющийся за титул Ливерпуль раздвигает свои ягодицы команде из зоны Лиги Конференции. Почувствуйте разницу (данная акция не распространяется на потерявших все свои чувства от постоянного сжимания своего брелочка и использования шестидолларового винца в качестве болеутоляющего колбасоидов).
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Судьи каждый тур удивляют. Обычная борьба за пространство, а они фол в этом видят
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