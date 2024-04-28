"Челси" отыграл два гола на "Вилла Парк"

Проявив характер и отыграв дефицит в два гола, "Челси" добыл ничью 2:2 в гостях у "Астон Виллы".

В стартовый состав "вилланов" после дисквалификации вернулся Дуглас Луис, заменив Муссу Диаби.



Относительно поражения 5:0 от "Арсенала" в стартовый состав "синих" вернулись Тиго Силва, Трево Чалоба и Коул Памер, появившись вместо Акселя Дисаси, Алфи Гилкриста и Энцо Фернандеса.



Хозяевам "Вилла Парк" потребовалось менее четырех минут, чтобы открыть счет. Люка Динь прострелил от лицевой линии к границе вратарской, а там Джон Макгинн нанес удар с рикошетом от Марка Кукурельи — 1:0.



"Вилла" только вошла во вкус, продолжив искать счастье в атаках, тогда как "Челси" заставил подождать до 16-й минуты, когда после передачи из центрального круга Николас Джексон вышел один на один и перебросил мяч через голкипера, но из-за определенного VAR офсайда гол не был засчитан.



После незасчитанного гола Джексона инициатива перешла к "синим", чей отрезок активности увенчался еще одним моментом. Кукурелья навесил с левого края штрафной на границу вратарской, а Николас пробил головой в штангу.



В концовке тайма хозяева снова активизировались и забили второй гол. Оказавшись на границе штрафной площади, Морган Роджерс поразил ближний нижний угол ворот — 2:0.



Разговор с Маурисио Почеттино в перерыве оказал благоприятное влияние на "Челси", который с началом второго тайма забрал себе мяч и принялся оказывать давление.



И на 62-й минуте "синие" были вознаграждены за свои старания. Конор Галлахер был сбит в штрафной Макгинном, однако мяч удобно отскочил к Нони Мадуэке, который в касание пробил в дальний угол ворот — 2:1.



Гости еще больше поверили в себя и в итоге смогли сравнять счет. Это Галлахер на 81-й минуте нанес обводящий удар из-за пределов штрафной — 2:2.



Вскоре Олли Уоткикс имел неплохой момент вырвать победу для "Виллы", пробив в касание неточно из района 11-метровой отметки.



Имел свой момент и "Челси". Уже в компенсированное время вышедший на замену Дисаси пробил головой из пределов вратарской после розыгрыша углового, однако из-за фола гол Акселя не был засчитан.



Финальным аккордом матча стал удар Джона Дурана головой над перекладиной ворот "синих".



"Челси" вдохновенно провел второй тайм и свое очко заслужил. А вот "Виллу" после перерыва видно не было — контратакующая игра у команды Унаи Эмери пропала.



"Астон Вилла" — "Челси". Отчет о матче