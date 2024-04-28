"Челси" отыграл два гола на "Вилла Парк"

Конор Галлахер Проявив характер и отыграв дефицит в два гола, "Челси" добыл ничью 2:2 в гостях у "Астон Виллы".

В стартовый состав "вилланов" после дисквалификации вернулся Дуглас Луис, заменив Муссу Диаби.

Относительно поражения 5:0 от "Арсенала" в стартовый состав "синих" вернулись Тиго Силва, Трево Чалоба и Коул Памер, появившись вместо Акселя Дисаси, Алфи Гилкриста и Энцо Фернандеса.

Хозяевам "Вилла Парк" потребовалось менее четырех минут, чтобы открыть счет. Люка Динь прострелил от лицевой линии к границе вратарской, а там Джон Макгинн нанес удар с рикошетом от Марка Кукурельи — 1:0.

"Вилла" только вошла во вкус, продолжив искать счастье в атаках, тогда как "Челси" заставил подождать до 16-й минуты, когда после передачи из центрального круга Николас Джексон вышел один на один и перебросил мяч через голкипера, но из-за определенного VAR офсайда гол не был засчитан.

После незасчитанного гола Джексона инициатива перешла к "синим", чей отрезок активности увенчался еще одним моментом. Кукурелья навесил с левого края штрафной на границу вратарской, а Николас пробил головой в штангу.

В концовке тайма хозяева снова активизировались и забили второй гол. Оказавшись на границе штрафной площади, Морган Роджерс поразил ближний нижний угол ворот — 2:0.

Разговор с Маурисио Почеттино в перерыве оказал благоприятное влияние на "Челси", который с началом второго тайма забрал себе мяч и принялся оказывать давление.

И на 62-й минуте "синие" были вознаграждены за свои старания. Конор Галлахер был сбит в штрафной Макгинном, однако мяч удобно отскочил к Нони Мадуэке, который в касание пробил в дальний угол ворот — 2:1.

Гости еще больше поверили в себя и в итоге смогли сравнять счет. Это Галлахер на 81-й минуте нанес обводящий удар из-за пределов штрафной — 2:2.

Вскоре Олли Уоткикс имел неплохой момент вырвать победу для "Виллы", пробив в касание неточно из района 11-метровой отметки.

Имел свой момент и "Челси". Уже в компенсированное время вышедший на замену Дисаси пробил головой из пределов вратарской после розыгрыша углового, однако из-за фола гол Акселя не был засчитан.

Финальным аккордом матча стал удар Джона Дурана головой над перекладиной ворот "синих".

"Челси" вдохновенно провел второй тайм и свое очко заслужил. А вот "Виллу" после перерыва видно не было — контратакующая игра у команды Унаи Эмери пропала.

"Астон Вилла" — "Челси". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2024 00:05

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Последние комментарии:




  1. slot 28.04.2024 02:01 # slot
    сиралекс пидорас и хуесос, хачидла по фактам обоссал эту тупую чурку залупловую

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  2. thegodfather 28.04.2024 01:44 # thegodfather
    А, так у мю кп, арс, касл и брайтон.
    Вся борьба за лк впереди уеехехехе

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  3. hammersmith 28.04.2024 01:25 # hammersmith
    Имбецилси = лохи.

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  4. liverpo0ol 28.04.2024 01:06 # liverpo0ol
    Подзалупалси

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  5. gameboy 28.04.2024 00:52 # gameboy
    Утыркси камон красиво!

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  6. gucman 28.04.2024 00:26 # gucman
    Это вам не подзалупный лyзepxyй, в очередной раз безвольно просравший чемпик на финише сезона.

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  7. thegodfather 28.04.2024 00:24 # thegodfather
    Красиво пенсы выепали п1дара3а на судье
    Горжусь императорами, камое красиво туда егооо

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  8. vasant-balan 28.04.2024 00:22 # vasant-balan
    Астон Вилла пощадила хохлов.

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  9. hachidlo 28.04.2024 00:20 # hachidlo
    27.04.2024 23:31 #
    sir-alexferguson

    Суарес, Джеррард, Далглиш и пр. такие:

    Источник: http://fapl.ru/posts/107278/?c=1#c7919873

    Короче, хер знает, прочитает или нет, но напишу без рофлов: при Салахе лузерпуль достиг своего пика игрового и титульного. Да, кто-то скажет, что при Клоппе, но сколько раз этот мусульманский гений спасал жопу портовым обрыганом. При этом воспитанники Челсей Лузерпуль выиграл свою-таки картонку, чуть ли не постоянно доходил до финала ЛЧ, даже один раз (на шару) выиграл. Вообщем, при египетском шмесси лузерпуль показывал ПИК своих результатов.
    Какие там Джеррарды (копия Кевина Нолан), Даглиш, про Суареза вообще молчу - один раз жалкая попытка при проскользившей копии Нолана. Ещё бы Оуена сюда приписал или Хьюпию.

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  10. thegodfather 28.04.2024 00:20 # thegodfather
    У судьи папаша шлюха и мать даун

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  11. chelsea-paxtakor 28.04.2024 00:19 # chelsea-paxtakor
    Как это уёбка судью звали в матче с Челси и ебарселоной!? Еварбёне...сука а не судья!!!

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  12. tihinya-moiyobir 28.04.2024 00:19 # tihinya-moiyobir
    Заглот, похоже твоя хохлушка хочет член в ротик, уж больно агрессивная.

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  13. gucman 28.04.2024 00:17 # gucman
    Отыграть 2 мяча у сверхмотивированной Виллы на их стадике - очевидный показатель того, что команда играет с душком. Слить Пудрика, Джексона на фланг, купить топ напа и воротчика. Ну и Почеттино дать время, однозначно.

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  14. thegodfather 28.04.2024 00:16 # thegodfather
    Хуле вам ето членси сделало, куеглоты варовские

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  15. tihinya-moiyobir 28.04.2024 00:14 # tihinya-moiyobir
    Галлахер - Макалистер всем пизда

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  16. thegodfather 28.04.2024 00:13 # thegodfather
    Какойта пинз вые6ал мать ховарда уе66а))))

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  17. tihinya-moiyobir 28.04.2024 00:12 # tihinya-moiyobir
    Играл членси, а хуйдрочидло пишет про великий Ливерпуль, классика.

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  18. vinnipooh 28.04.2024 00:12 # vinnipooh
    судья скотина не эащитал третий гол

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  19. hachidlo 28.04.2024 00:10 # hachidlo
    Кризисный Челси, играя против команды из зоны Лиги Чемпионов, в гостях, показывает яйца и добивается результата, в то время, как борющийся за титул Ливерпуль раздвигает свои ягодицы команде из зоны Лиги Конференции. Почувствуйте разницу (данная акция не распространяется на потерявших все свои чувства от постоянного сжимания своего брелочка и использования шестидолларового винца в качестве болеутоляющего колбасоидов).

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  20. takernotagiver 28.04.2024 00:09 # takernotagiver
    Судьи каждый тур удивляют. Обычная борьба за пространство, а они фол в этом видят

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