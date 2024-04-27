Клопп уже не думает о борьбе за титул

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что уже не думает о борьбе за титул Премьер-Лиги.

После ничьей 2:2 против "Вест Хэма" в субботу "Ливерпуль" обнаружил себя в двух очках позади "Арсенала" и в одном позади "Манчестер Сити", однако "канониры" сыграли на один матч меньше, а "горожане" — на два.



Самому "Ливерпулю" остается сыграть три матча до завершения сезона, поэтому Клопп просто сосредоточен на том, чтобы финишировать с максимально возможным количеством очков.



"Я особо не думаю об этом (борьбе за титул). Как я уже говорил ранее, нам нужно выиграть свои матчи. Мы не выиграли этот матч, и это не сильно улучшает нашу ситуацию".



"Разве похоже на то, что они ("Арсенал" и "Сити") проиграют два или три матча? Нет, я так не думаю, но, если честно, я не злюсь или вроде того... Я не думаю об этом".



"Нам просто нужно выигрывать футбольные матчи, а там посмотрим, к чему это приведет в конце. Сколько там у нас очков сейчас, 75? Значит можно набрать 84, и я думаю, это хорошая цель, чтобы стремиться к ней. Таким будет мой настрой, мое мышление, а там посмотрим, что это даст. Думаю, давно никому не удавалось стать чемпионом с 84 очками. Мне жаль, но у меня нет новости лучше для вас", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".