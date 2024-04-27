Тен Хаг: "МЮ — одна из самых динамичных и зрелищных команд в лиге"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что его команда является одной из самых зрелищных в Премьер-Лиге.

В субботу против "Бернли" (1:1) "Юнайтед" упустил победу из-за позднего гола в пятый раз за последний месяц.



Теперь "красные дьяволы" могут похвастать только одной победой в шести последних матчах Премьер-Лиги, в которых они пропустили 12 голов, однако Тен Хаг защищает игру своего коллектива.



"Каждая команда позволяет сопернику создавать моменты. Но когда доходит наш черед, то это странно. Мы тоже создаем кучу моментов".



"Мы являемся одной из самых динамичных и зрелищных команд в лиге в данный момент. Мы создаем кучу моментов, играя в хороший футбол. Было необязательно терять контроль над игрой. Мы поправили это в перерыве и во втором тайме действовали гораздо лучше", — сообщил Тен Хаг BBC.