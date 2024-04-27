Тен Хаг: "Я видел минимум три пенальти против "Бернли"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда должны была заработать минимум три пенальти против "Бернли".

Чуть не снеся голову сопернику своими кулаками, голкипер "Юнайтед" Андре Онана стал виновником назначения пенальти, из-за чего "красные дьяволы" остались без победы в домашнем матче против "Бернли" (1:1).



После этого матча у Тен Хага остались большие вопросы к судейству. Эрик вспомнил и о том, как Алехандро Гарначо был повален в штрафной, и о том, как мяч после передачи Антони попал в руку соперника.



"Это был пенальти (в случае с фолом Онана)".



"Но в другой штрафной я видел минимум три пенальти. Судейство по-настоящему нестабильно. Если вспомнить пенальти, который был назначен из-за Аарона Ван-Биссаки на прошлой неделе, то почему он не был назначен сегодня? Минимум один пенальти должен был заработать Гарначо", — цитирует Тен Хага Evening Standard.