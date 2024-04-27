Мойес: "Буду рад, что Клопп ушел"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес пошутил, что будет рад уходу своего коллеги Юргена Клоппа из "Ливерпуля".

В субботу "Ливерпуль" совершил осечку на поле "Вест Хэма" — ничья 2:2 практически лишила "красных" шансов опередить "Арсенал" и "Манчестер Сити" в чемпионской гонке Премьер-Лиги.



После матча Мойес в шутливой манере высказался насчет ухода Клоппа из "Ливерпуля" в конце сезона. Дэвид рад избавиться от такого конкурента, которого он лишь однажды победил в 14 встречах как тренер (2 ничьи, 11 поражений).



"Я буду рад, что он ушел. Он, б**дь, слишком большой, его зубы слишком яркие. Он сыграл огромную роль в "Ливерпуле", и это правда".



"Думаю, он здесь папочка, я правда так думаю. Он смог контролировать большой футбольный клуб, что порой бывает непросто, но он смог это".



"И я должен сказать, я рад увидеть его спину".



"Но Премьер-Лига манит многих тренеров из различных мест. Некоторые могут прийти и уйти очень быстро".



"Некоторые могут задержаться надолго — вроде Жозе Моуриньо, сэра Алекса (Фергюсона), Пепа (Гвардиолы), Арсена (Венгера) и, разумеется, Юргена. Другие так не задерживаются".



"Должен сказать Юргену, что он был очень хорош для "Ливерпуля".



"Поторапливайся и убирайся! Я буду рад увидеть твой уход".



"Чтобы тренировать клуб вроде "Ливерпуля", ты должен быть очень хорош, и он очень хорошо делал свою работу", — цитирует Мойеса talkSPORT.