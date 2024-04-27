"Шеффилд Юнайтед" вылетел из Премьер-Лиги

"Шеффилд Юнайтед" подтвердил свой вылет из Премьер-Лиги после поражения 5:1 от "Ньюкасла" в субботу.

Открыв счет усилиями Анела Ахмедходжича в матче на "Сент-Джеймс Парк" уже на пятой минуте, "Шеффилд Юнайтед" позволил сопернику сравнять счет до перерыва, а во втором тайме пропустил еще четырежды.



Таким образом, команда Криса Уайлдера по-прежнему прочно занимает последнее место в Премьер-Лиге, лишившись математических шансов подняться выше 18-й строчки.



Это означает, что сезон 2024/25 "клинки" начнут в Чемпионшипе, откуда они и прибыли год назад, заняв там второе место.