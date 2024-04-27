"Шеффилд Юнайтед" вылетел из Премьер-Лиги

Шеффилд Юнайтед "Шеффилд Юнайтед" подтвердил свой вылет из Премьер-Лиги после поражения 5:1 от "Ньюкасла" в субботу.

Открыв счет усилиями Анела Ахмедходжича в матче на "Сент-Джеймс Парк" уже на пятой минуте, "Шеффилд Юнайтед" позволил сопернику сравнять счет до перерыва, а во втором тайме пропустил еще четырежды.

Таким образом, команда Криса Уайлдера по-прежнему прочно занимает последнее место в Премьер-Лиге, лишившись математических шансов подняться выше 18-й строчки.

Это означает, что сезон 2024/25 "клинки" начнут в Чемпионшипе, откуда они и прибыли год назад, заняв там второе место.


Метки Ньюкасл, Премьер-Лига, Чемпионшип, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2024 19:15

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  1. high-malvern 27.04.2024 19:22 # high-malvern
    Это было очевидно. Продать лидеров перед началом чемпионата, чтобы переводить вовремя транши Ливерпулю за такое говно как Райан Брюстер. Я все жду когда АПЛ расследуют этот трансферт.

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