"Шеффилд Юнайтед" вылетел из Премьер-Лиги
"Шеффилд Юнайтед" подтвердил свой вылет из Премьер-Лиги после поражения 5:1 от "Ньюкасла" в субботу.
Открыв счет усилиями Анела Ахмедходжича в матче на "Сент-Джеймс Парк" уже на пятой минуте, "Шеффилд Юнайтед" позволил сопернику сравнять счет до перерыва, а во втором тайме пропустил еще четырежды.
Таким образом, команда Криса Уайлдера по-прежнему прочно занимает последнее место в Премьер-Лиге, лишившись математических шансов подняться выше 18-й строчки.
Это означает, что сезон 2024/25 "клинки" начнут в Чемпионшипе, откуда они и прибыли год назад, заняв там второе место.
27.04.2024 19:15
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Это было очевидно. Продать лидеров перед началом чемпионата, чтобы переводить вовремя транши Ливерпулю за такое говно как Райан Брюстер. Я все жду когда АПЛ расследуют этот трансферт.
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