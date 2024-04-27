"Юнайтед" упустил победу против "Бернли"

"Манчестер Юнайтед" не смог удержать победу в домашнем противостоянии с занимающим предпоследнее место в Премьер-Лиге "Бернли" — 1:1.

Стартовый состав "красных дьяволов" не изменился относительно победы 4:2 над "Шеффилд Юнайтед", но выздоровевший Мейсон Маунт вернулся в число запасных.



В старт "бордовых" вернулся Давид Датро Фофана, заменив Чарли Тэйлора.



Уже спустя две минуты после начала матча Алехандро Гарначо имел прекрасную возможность открыть счет, но пробил мимо с границы вратарской.



"Юнайтед" продолжил практиковаться в ударах, и на 19-й минуте только штанга помешала отличиться Бруну Фернандешу.



Однако постепенно этот атакующий порыв хозяев иссяк, и уже гости стали предпринимать свои попытки открыть счет.



На 34-й минуте голкипер "дьяволов" Андре Онана совершил зрелищный сейв после удара Лайла Фостера головой.



Спустя четыре минуты Фостер выскочил на убойную позицию по правому краю штрафной, однако Онана вовремя выдвинулся навстречу и заблокировал удар нападающего "бордовых".



В начале второго тайма "Юнайтед" несколько раз напряг голкипера "Бернли" Аро Мурича, но затем игра снова выравнялась, и даже по владению мячом установилось равновесие.



Чаша весов находилась в равновесии до 79-й минуты, когда хозяева совершили перехват на чужой половине поля и организовали контратаку, в завершении которой Антони ворвался в штрафную по центру и закатил мяч в ворота — 1:0.



"Дьяволам" оставалось продержаться не так много, но на 85-й минуте Онана, пытаясь добраться до верхового мяча, едва не снес голову Зеки Амдуни. После похода к монитору рефери назначил пенальти, который сам пострадавший и реализовал — 1:1.



В оставшиеся минуты "Юнайтед" из последних сил шел вперед, не желая довольствоваться ничьей, но "Бернли" своего не отдал.



По игре команды оказались достойны друг друга. "Юнайтед" все-таки забил трудовой гол, но удержать свое преимущество не смог.



"Манчестер Юнайтед" — "Бернли". Отчет о матче