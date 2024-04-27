"Юнайтед" упустил победу против "Бернли"
"Манчестер Юнайтед" не смог удержать победу в домашнем противостоянии с занимающим предпоследнее место в Премьер-Лиге "Бернли" — 1:1.
Стартовый состав "красных дьяволов" не изменился относительно победы 4:2 над "Шеффилд Юнайтед", но выздоровевший Мейсон Маунт вернулся в число запасных.
В старт "бордовых" вернулся Давид Датро Фофана, заменив Чарли Тэйлора.
Уже спустя две минуты после начала матча Алехандро Гарначо имел прекрасную возможность открыть счет, но пробил мимо с границы вратарской.
"Юнайтед" продолжил практиковаться в ударах, и на 19-й минуте только штанга помешала отличиться Бруну Фернандешу.
Однако постепенно этот атакующий порыв хозяев иссяк, и уже гости стали предпринимать свои попытки открыть счет.
На 34-й минуте голкипер "дьяволов" Андре Онана совершил зрелищный сейв после удара Лайла Фостера головой.
Спустя четыре минуты Фостер выскочил на убойную позицию по правому краю штрафной, однако Онана вовремя выдвинулся навстречу и заблокировал удар нападающего "бордовых".
В начале второго тайма "Юнайтед" несколько раз напряг голкипера "Бернли" Аро Мурича, но затем игра снова выравнялась, и даже по владению мячом установилось равновесие.
Чаша весов находилась в равновесии до 79-й минуты, когда хозяева совершили перехват на чужой половине поля и организовали контратаку, в завершении которой Антони ворвался в штрафную по центру и закатил мяч в ворота — 1:0.
"Дьяволам" оставалось продержаться не так много, но на 85-й минуте Онана, пытаясь добраться до верхового мяча, едва не снес голову Зеки Амдуни. После похода к монитору рефери назначил пенальти, который сам пострадавший и реализовал — 1:1.
В оставшиеся минуты "Юнайтед" из последних сил шел вперед, не желая довольствоваться ничьей, но "Бернли" своего не отдал.
По игре команды оказались достойны друг друга. "Юнайтед" все-таки забил трудовой гол, но удержать свое преимущество не смог.
"Манчестер Юнайтед" — "Бернли". Отчет о матче
27.04.2024 19:00
Просмотров: 686
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В ДТЭК Украины показали фотографии разрушенных ночным ракетным ударом электростанций.
Сообщается, что пожары там тушатся до сих пор.
Тепловая генерация в стране почти полностью разрушена. Восстановить её до зимы нереально.
Хорошо сегодня ночка прошла, результативно.
(ответить)
Скука. Жду Императоров.
(ответить)
И так, состояние дел в турнирной таблице такое:
1 Арсенал
2 115 нарушений ФФП
3 Ливерпуль
(ответить)
Нич хаг аут
(ответить)
Заканчивается эра великого тренера. Спасибо, Юрген, просто лучший. Жаль что не удалось обойти унылую бензоколонку, тому есть масса причин. АПЛ из самой интересной лиги превратилась в лигу где команда побеждает 4 раза подряд, те кто выходят из шипа отправляются обратно через сезон. Против колонки выпускаются полурезервные составы которым дается установка - "особо не старайтесь". Ливерпуль превозмагая, имея несыгранные буквально все линии кучу травм - сложил свои полномочия за ~ 5 туров до конца, этого могло и не произойти будь с нами чутока удачи, нормальное судейство и побольше энергии. Символично клоп выиграл кубок энергитического напитка, признавшись что у него отсутствует энергия :D
(ответить)
После ничьей, оставившей "Ливерпулю" исключительно математические шансы на титул, Салах мрачно прокомментировал случившееся.
"Если я сегодня выскажусь, будет огонь", — приводит слова 31-летнего египтянина Sky Sports.
В то же время Клопп попытался замять этот инцидент.
"Мы уже поговорили в раздевалке. На мой взгляд, все улажено", — заявил Юрген.
Источник: http://fapl.ru/posts/107277/?c=1
типичный лузерхуй
как только минимальные проблемки пошли - полезла вся грязь
Источник: http://fapl.ru/posts/107275/?c=1#c7919700
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий