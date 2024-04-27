"Юнайтед" упустил победу против "Бернли"

Зеки Амдуни "Манчестер Юнайтед" не смог удержать победу в домашнем противостоянии с занимающим предпоследнее место в Премьер-Лиге "Бернли" — 1:1.

Стартовый состав "красных дьяволов" не изменился относительно победы 4:2 над "Шеффилд Юнайтед", но выздоровевший Мейсон Маунт вернулся в число запасных.

В старт "бордовых" вернулся Давид Датро Фофана, заменив Чарли Тэйлора.

Уже спустя две минуты после начала матча Алехандро Гарначо имел прекрасную возможность открыть счет, но пробил мимо с границы вратарской.

"Юнайтед" продолжил практиковаться в ударах, и на 19-й минуте только штанга помешала отличиться Бруну Фернандешу.

Однако постепенно этот атакующий порыв хозяев иссяк, и уже гости стали предпринимать свои попытки открыть счет.

На 34-й минуте голкипер "дьяволов" Андре Онана совершил зрелищный сейв после удара Лайла Фостера головой.

Спустя четыре минуты Фостер выскочил на убойную позицию по правому краю штрафной, однако Онана вовремя выдвинулся навстречу и заблокировал удар нападающего "бордовых".

В начале второго тайма "Юнайтед" несколько раз напряг голкипера "Бернли" Аро Мурича, но затем игра снова выравнялась, и даже по владению мячом установилось равновесие.

Чаша весов находилась в равновесии до 79-й минуты, когда хозяева совершили перехват на чужой половине поля и организовали контратаку, в завершении которой Антони ворвался в штрафную по центру и закатил мяч в ворота — 1:0.

"Дьяволам" оставалось продержаться не так много, но на 85-й минуте Онана, пытаясь добраться до верхового мяча, едва не снес голову Зеки Амдуни. После похода к монитору рефери назначил пенальти, который сам пострадавший и реализовал — 1:1.

В оставшиеся минуты "Юнайтед" из последних сил шел вперед, не желая довольствоваться ничьей, но "Бернли" своего не отдал.

По игре команды оказались достойны друг друга. "Юнайтед" все-таки забил трудовой гол, но удержать свое преимущество не смог.

"Манчестер Юнайтед" — "Бернли". Отчет о матче


Метки Бернли, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2024 19:00

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  1. mata-hazard 27.04.2024 19:44 # mata-hazard
    В ДТЭК Украины показали фотографии разрушенных ночным ракетным ударом электростанций.

    Сообщается, что пожары там тушатся до сих пор.

    Тепловая генерация в стране почти полностью разрушена. Восстановить её до зимы нереально.

    Хорошо сегодня ночка прошла, результативно.

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  2. kukuruzko 27.04.2024 19:36 # kukuruzko
    Скука. Жду Императоров.

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  3. takernotagiver 27.04.2024 19:32 # takernotagiver
    И так, состояние дел в турнирной таблице такое:
    1 Арсенал
    2 115 нарушений ФФП
    3 Ливерпуль

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  4. gameboy 27.04.2024 19:26 # gameboy
    Нич хаг аут

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  5. thegodfather 27.04.2024 19:06 # thegodfather
    Заканчивается эра великого тренера. Спасибо, Юрген, просто лучший. Жаль что не удалось обойти унылую бензоколонку, тому есть масса причин. АПЛ из самой интересной лиги превратилась в лигу где команда побеждает 4 раза подряд, те кто выходят из шипа отправляются обратно через сезон. Против колонки выпускаются полурезервные составы которым дается установка - "особо не старайтесь". Ливерпуль превозмагая, имея несыгранные буквально все линии кучу травм - сложил свои полномочия за ~ 5 туров до конца, этого могло и не произойти будь с нами чутока удачи, нормальное судейство и побольше энергии. Символично клоп выиграл кубок энергитического напитка, признавшись что у него отсутствует энергия :D

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  6. thegodfather 27.04.2024 19:05 # thegodfather
    После ничьей, оставившей "Ливерпулю" исключительно математические шансы на титул, Салах мрачно прокомментировал случившееся.

    "Если я сегодня выскажусь, будет огонь", — приводит слова 31-летнего египтянина Sky Sports.

    В то же время Клопп попытался замять этот инцидент.

    "Мы уже поговорили в раздевалке. На мой взгляд, все улажено", — заявил Юрген.

    Источник: http://fapl.ru/posts/107277/?c=1

    типичный лузерхуй

    как только минимальные проблемки пошли - полезла вся грязь

    Источник: http://fapl.ru/posts/107275/?c=1#c7919700

    (ответить)

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