Салах — о стычке с Клоппом: "Если я сегодня выскажусь, будет огонь"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах высказался по поводу стычки со своим главным тренером Юргеном Клоппом у бровки во время матча против "Вест Хэма".

Клопп не включил Салаха в стартовый состав на субботний матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" (2:2), выпустив Мохамеда только на заключительные 11 минут.



Когда Салах готовился вступить в игру, у него возникли некоторые разногласия с Клоппом, и Дарвину Нуньесу даже пришлось выступить в роли миротворца.



После ничьей, оставившей "Ливерпулю" исключительно математические шансы на титул, Салах мрачно прокомментировал случившееся.



"Если я сегодня выскажусь, будет огонь", — приводит слова 31-летнего египтянина Sky Sports.



В то же время Клопп попытался замять этот инцидент.



"Мы уже поговорили в раздевалке. На мой взгляд, все улажено", — заявил Юрген.



