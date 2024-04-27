Салах — о стычке с Клоппом: "Если я сегодня выскажусь, будет огонь"

Мохамед Салах и Юрген Клопп Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах высказался по поводу стычки со своим главным тренером Юргеном Клоппом у бровки во время матча против "Вест Хэма".

Клопп не включил Салаха в стартовый состав на субботний матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" (2:2), выпустив Мохамеда только на заключительные 11 минут.

Когда Салах готовился вступить в игру, у него возникли некоторые разногласия с Клоппом, и Дарвину Нуньесу даже пришлось выступить в роли миротворца.

После ничьей, оставившей "Ливерпулю" исключительно математические шансы на титул, Салах мрачно прокомментировал случившееся.

"Если я сегодня выскажусь, будет огонь", — приводит слова 31-летнего египтянина Sky Sports.

В то же время Клопп попытался замять этот инцидент.

"Мы уже поговорили в раздевалке. На мой взгляд, все улажено", — заявил Юрген.


Метки Вест Хэм, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Салах

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2024 18:00

Количество просмотров Просмотров: 3560

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 27.04.2024 19:52 # hachidlo
    КРЫСЫ БЕГУТ С КОРАБЛЯ.

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  2. kukuruzko 27.04.2024 19:45 # kukuruzko
    Арийца ни во что не ставят(

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  3. alexomck 27.04.2024 19:10 # alexomck
    Бывшими пенсами не бывают.

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  4. high-malvern 27.04.2024 19:09 # high-malvern
    Клопп сказал: "Салах, твоя мама - шлюха".

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  5. superglor 27.04.2024 18:51 # superglor
    Я уже несколько лет писал о том какая Салах переоцененка, забивающая только чистые мячи клубам из второй половины таблицы. А в по-настоящему важных ситуациях, когда нужно сплотиться, стать лидером и вести за собой, сгорел и посыпался.

    Наконец-то вы все прозрели и увидели это.

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  6. makeewadim 27.04.2024 18:43 # makeewadim
    Чучмек он и в Египте салах.. попробовал глянцевой булочки со стразами?? Ну да...

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  7. seregaball 27.04.2024 18:42 # seregaball
    И Салах и Клопп сейчас ГАВНО

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  8. hammersmith 27.04.2024 18:41 # hammersmith
    ПОДОНОК. гнилое прошлое в отбросси лондон дает о себе знать.

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  9. kos9k 27.04.2024 18:25 # kos9k
    Лучше бы забивал, чем пиздел на великого коуча

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  10. slot 27.04.2024 18:16 # slot
    вонючий мигрант салах наехал на хозяина, который ему свет в будку провёл. неблагодарная арабская собака.

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  11. suddenly 27.04.2024 18:02 # suddenly
    Выскажись. Чего бояться? Клопп всё равно уходит. Или боишься потерять место в составе на оставшиеся три матча? :)

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