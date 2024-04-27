Салах — о стычке с Клоппом: "Если я сегодня выскажусь, будет огонь"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах высказался по поводу стычки со своим главным тренером Юргеном Клоппом у бровки во время матча против "Вест Хэма".
Клопп не включил Салаха в стартовый состав на субботний матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" (2:2), выпустив Мохамеда только на заключительные 11 минут.
Когда Салах готовился вступить в игру, у него возникли некоторые разногласия с Клоппом, и Дарвину Нуньесу даже пришлось выступить в роли миротворца.
После ничьей, оставившей "Ливерпулю" исключительно математические шансы на титул, Салах мрачно прокомментировал случившееся.
"Если я сегодня выскажусь, будет огонь", — приводит слова 31-летнего египтянина Sky Sports.
В то же время Клопп попытался замять этот инцидент.
"Мы уже поговорили в раздевалке. На мой взгляд, все улажено", — заявил Юрген.
27.04.2024 18:00
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КРЫСЫ БЕГУТ С КОРАБЛЯ.
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Арийца ни во что не ставят(
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Бывшими пенсами не бывают.
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Клопп сказал: "Салах, твоя мама - шлюха".
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Я уже несколько лет писал о том какая Салах переоцененка, забивающая только чистые мячи клубам из второй половины таблицы. А в по-настоящему важных ситуациях, когда нужно сплотиться, стать лидером и вести за собой, сгорел и посыпался.
Наконец-то вы все прозрели и увидели это.
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Чучмек он и в Египте салах.. попробовал глянцевой булочки со стразами?? Ну да...
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И Салах и Клопп сейчас ГАВНО
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ПОДОНОК. гнилое прошлое в отбросси лондон дает о себе знать.
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Лучше бы забивал, чем пиздел на великого коуча
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вонючий мигрант салах наехал на хозяина, который ему свет в будку провёл. неблагодарная арабская собака.
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Выскажись. Чего бояться? Клопп всё равно уходит. Или боишься потерять место в составе на оставшиеся три матча? :)
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