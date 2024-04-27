Швайнштайгер считает, что Алонсо поступил "умно", отказав "Ливерпулю"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Баварии" Бастиан Швайнштайгер считает, что главный тренер "Байера" Хаби Алонсо поступил "умно", отказав "Ливерпулю".

Некоторое время назад Алонсо считался фаворитом на роль преемника для Юргена Клоппа в "Ливерпуле", однако Хаби принял решение остаться в Леверкузене.



Швайнштайгер одобряет это решение и считает, что Алонсо еще успеет попробовать себя в каком-нибудь топ-клубе.



"Что касается отказа Хаби Алонсо возглавить "Баварию", то я не знаю. Стать тренером "Баварии" — это непростой шаг, ожидания там очень высоки".



"Я также думал, что он может рассмотреть вариант с "Ливерпулем", но, возможно, с его стороны было умно не идти по стопам Юргена Клоппа".



"Он выиграл лигу в Леверкузене, может выиграть Кубок, и они все еще выступают в Лиге Европы. В следующем году они выступят в Лиге Чемпионов, и с такой игрой они могут далеко продвинуться. Он все еще молодой тренер, он успеет поработать с одной из лучших команд в мире в будущем", — цитирует Швайнштайгера Daily Star.