"Ливерпуль" снова потерял очки, сыграв вничью с "Вест Хэмом"
"Ливерпуль" практически лишился последних шансов на титул Премьер-Лиги, сыграв вничью 2:2 с "Вест Хэмом".
По сравнению с поражением 5:2 от "Кристал Пэлас" в стартовый состав "молотобойцев" вернулись Альфонс Ареоля и Джаррод Боуэн, заменив Лукаша Фабиански и Джеймса Уорд-Проуза.
Наставник "красных" Юрген Клопп отреагировал на проигрыш 2:0 "Эвертону" в дерби пятью перестановками, внедрив в стартовый состав Джарелла Куансу, Ватару Эндо, Райана Гравенберха, Харви Эллиотта и Коди Гакпо. Мохамед Салах оказался среди переведенных в запас.
В начале матча гости гораздо больше владели мячом, но их первые пять ударов оказались неточными, а попытка заработать пенальти была перечеркнута офсайдом.
На 40-й минуте Луис Диас ворвался в чужую штрафную с левого фланга и пробил низом в ближнюю штангу.
Спустя три минуты уже хозяева могли открыть счет, но Алиссону удалось отразить удар Джаррода Боуэна с рикошетом с границы штрафной площади.
Уже в следующей атаке Боуэн получил еще один шанс, и на сей раз Алиссон ничего не смог поделать с ударом Джаррода головой с отскоком от газона после подачи Мохаммеда Кудуса — 1:0.
Но едва начался второй тайм, как "Ливерпуль" сравнял счет. Диас вошел в штрафную с левого фланга и отдал передачу на Энди Робертсона, который технично подбросил мяч и, не опуская его на газон, пробил в угол ворот — 1:1.
"Красные" воодушевились и подвергли соперника колоссальному давлению. И на 65-й минуте "молотобойцы" дрогнули. Гакпо подкараулил отскок в штрафной после чего нанес удар с тремя рикошетами — 1:2.
Вскоре гости имели еще один момент, но Ареоля отразил удар Алексиса Макаллистера головой после заброса в штрафную.
Так и не сумев сделать счет комфортным, "Ливерпуль" пропустил второй гол на 77-й минуте. Мичейл Антонио свободно пробил головой с подступов к вратарской после подачи Боуэна — 2:2.
"Красные" выглядели неубедительно в концовке матча, но вырвать победу все же могли — дальний удар Эллиотта пришелся в перекладину.
После перерыва показалось, что "Ливерпуль" снова похож на себя, однако, поведя в счете, "красные" утратили контроль над игрой и в итоге понесли очередную потерю очков.
"Вест Хэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче
27.04.2024 16:30
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Последние комментарии:
Эх, вот бы путинг возглавил лузерпуль - эти два неудачника рождены друг для друга. Хотя, вдруг минус на минус...
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Челси хотел подписать Нуньеса прошлым летом за 85 млн. - Романо.
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Энфилд так и не увидел победы в АПЛ.
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Да все прекрасно понимают, что гонка для Ливерпуля закончилась вместе с поражением от КП. Нет никакого смысла дальше потеть. Для виду стараются.
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"хочешь быть классным - стань передерастом" (с) володимир зеленский
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«Гонка за титул? Честно говоря, я не в настроении говорить об этом или вообще оценивать это. Мы должны были побеждать здесь, мы знали это, но нам это не удалось. Теперь у нас есть много времени до следующей игры. Мы постараемся подготовить ребят и выйдем на поле снова», - сказал Клопп TNT Sports.
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Есть стойкое ощущение, что следующий сезон окажется лучшим в истории Ливерпуля.
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Е6аные бичи. Кванса, Канат, ВВД - на выход.
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Главный даун сайта на мафии уже потопил ЛГБТпуль, на очереди пидорашка. Камон красиво.
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Со Слотом Великий ЛФК всех разорвет в 2025 году
В этом нет никаких сомнений, нужно только потерпеть
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жду мнения бабули о происходящем
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Лyзepxyйцы, че е6лищами, черти о6оссаные?)
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Игорь Махан - сын шлюхи
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Ну все, это точно конец гонки для Ливерпуля. В оставшихся матчах можно отдыхать.
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это всё из-за mafia
всё, к чему прикасается этот вафлежуй — становится залуплом
а ведь мог вырасти нормальный человек, но исфан показал ребенку с несформировавшейся психикой фапл и тот превратился в залуплового ебалая.
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«Последний танец Залупла»
Орууууууууууууууууу
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ну такие же бомжи снова иза них экспресс слетает вафлисты
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РОССИЯ И ЛИВЕРПУЛЬ - БРАТЬЯ НА ВЕКА
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27.01.2024 20:46 #
sausage
По данным источника, футболисты были удивлены решением Клоппа, но в то же время воодушевились – команда настроена завоевать как можно большее трофеев перед уходом немца. Отмечается, что некоторые игроки назвали ситуацию «Последним танцем».
Ссытесь, чмохи?) И правильно делаете, как бы ни прикидывались спокойными как лёд.
Источник: http://fapl.ru/posts/105470/?c=1
27.01.2024 20:46 #
sausage
По данным источника, футболисты были удивлены решением Клоппа, но в то же время воодушевились – команда настроена завоевать как можно большее трофеев перед уходом немца. Отмечается, что некоторые игроки назвали ситуацию «Последним танцем».
Ссытесь, чмохи?) И правильно делаете, как бы ни прикидывались спокойными как лёд.
Источник: http://fapl.ru/posts/105470/?c=1
27.01.2024 20:46 #
sausage
По данным источника, футболисты были удивлены решением Клоппа, но в то же время воодушевились – команда настроена завоевать как можно большее трофеев перед уходом немца. Отмечается, что некоторые игроки назвали ситуацию «Последним танцем».
Ссытесь, чмохи?) И правильно делаете, как бы ни прикидывались спокойными как лёд.
Источник: http://fapl.ru/posts/105470/?c=1
(ответить)
хохлы ответят за все
Мирного решения не будет
Россия
Путин
Ливерпуль
(ответить)
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