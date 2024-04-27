"Ливерпуль" снова потерял очки, сыграв вничью с "Вест Хэмом"

Джаррод Боуэн "Ливерпуль" практически лишился последних шансов на титул Премьер-Лиги, сыграв вничью 2:2 с "Вест Хэмом".

По сравнению с поражением 5:2 от "Кристал Пэлас" в стартовый состав "молотобойцев" вернулись Альфонс Ареоля и Джаррод Боуэн, заменив Лукаша Фабиански и Джеймса Уорд-Проуза.

Наставник "красных" Юрген Клопп отреагировал на проигрыш 2:0 "Эвертону" в дерби пятью перестановками, внедрив в стартовый состав Джарелла Куансу, Ватару Эндо, Райана Гравенберха, Харви Эллиотта и Коди Гакпо. Мохамед Салах оказался среди переведенных в запас.

В начале матча гости гораздо больше владели мячом, но их первые пять ударов оказались неточными, а попытка заработать пенальти была перечеркнута офсайдом.

На 40-й минуте Луис Диас ворвался в чужую штрафную с левого фланга и пробил низом в ближнюю штангу.

Спустя три минуты уже хозяева могли открыть счет, но Алиссону удалось отразить удар Джаррода Боуэна с рикошетом с границы штрафной площади.

Уже в следующей атаке Боуэн получил еще один шанс, и на сей раз Алиссон ничего не смог поделать с ударом Джаррода головой с отскоком от газона после подачи Мохаммеда Кудуса — 1:0.

Но едва начался второй тайм, как "Ливерпуль" сравнял счет. Диас вошел в штрафную с левого фланга и отдал передачу на Энди Робертсона, который технично подбросил мяч и, не опуская его на газон, пробил в угол ворот — 1:1.

"Красные" воодушевились и подвергли соперника колоссальному давлению. И на 65-й минуте "молотобойцы" дрогнули. Гакпо подкараулил отскок в штрафной после чего нанес удар с тремя рикошетами — 1:2.

Вскоре гости имели еще один момент, но Ареоля отразил удар Алексиса Макаллистера головой после заброса в штрафную.

Так и не сумев сделать счет комфортным, "Ливерпуль" пропустил второй гол на 77-й минуте. Мичейл Антонио свободно пробил головой с подступов к вратарской после подачи Боуэна — 2:2.

"Красные" выглядели неубедительно в концовке матча, но вырвать победу все же могли — дальний удар Эллиотта пришелся в перекладину.

После перерыва показалось, что "Ливерпуль" снова похож на себя, однако, поведя в счете, "красные" утратили контроль над игрой и в итоге понесли очередную потерю очков.

"Вест Хэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2024 16:30

Количество просмотров Просмотров: 1537

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 27.04.2024 17:20 # hachidlo
    Эх, вот бы путинг возглавил лузерпуль - эти два неудачника рождены друг для друга. Хотя, вдруг минус на минус...

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  2. dexter 27.04.2024 17:18 # dexter
    Челси хотел подписать Нуньеса прошлым летом за 85 млн. - Романо.

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  3. superglor 27.04.2024 17:18 # superglor
    Энфилд так и не увидел победы в АПЛ.

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  4. redwhitegun 27.04.2024 17:18 # redwhitegun
    Да все прекрасно понимают, что гонка для Ливерпуля закончилась вместе с поражением от КП. Нет никакого смысла дальше потеть. Для виду стараются.

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  5. hammersmith 27.04.2024 17:17 # hammersmith
    "хочешь быть классным - стань передерастом" (с) володимир зеленский

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  6. hunter022 27.04.2024 17:13 # hunter022
    «Гонка за титул? Честно говоря, я не в настроении говорить об этом или вообще оценивать это. Мы должны были побеждать здесь, мы знали это, но нам это не удалось. Теперь у нас есть много времени до следующей игры. Мы постараемся подготовить ребят и выйдем на поле снова», - сказал Клопп TNT Sports.

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  7. vasant-balan 27.04.2024 17:09 # vasant-balan
    Есть стойкое ощущение, что следующий сезон окажется лучшим в истории Ливерпуля.

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  8. dexter 27.04.2024 17:05 # dexter
    Е6аные бичи. Кванса, Канат, ВВД - на выход.

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  9. moneycity 27.04.2024 17:05 # moneycity
    Главный даун сайта на мафии уже потопил ЛГБТпуль, на очереди пидорашка. Камон красиво.

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  10. mafia 27.04.2024 16:59 # mafia
    Со Слотом Великий ЛФК всех разорвет в 2025 году

    В этом нет никаких сомнений, нужно только потерпеть

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  11. zheka000000 27.04.2024 16:56 # zheka000000
    жду мнения бабули о происходящем

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  12. gucman 27.04.2024 16:52 # gucman
    Лyзepxyйцы, че е6лищами, черти о6оссаные?)

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  13. vasant-balan 27.04.2024 16:49 # vasant-balan
    Игорь Махан - сын шлюхи

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  14. raven4uk 27.04.2024 16:48 # raven4uk
    Ну все, это точно конец гонки для Ливерпуля. В оставшихся матчах можно отдыхать.

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  15. slot 27.04.2024 16:48 # slot
    это всё из-за mafia
    всё, к чему прикасается этот вафлежуй — становится залуплом

    а ведь мог вырасти нормальный человек, но исфан показал ребенку с несформировавшейся психикой фапл и тот превратился в залуплового ебалая.

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  16. moneycity 27.04.2024 16:45 # moneycity
    «Последний танец Залупла»

    Орууууууууууууууууу

    (ответить)

  17. carjblues 27.04.2024 16:45 # carjblues
    ну такие же бомжи снова иза них экспресс слетает вафлисты

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  18. mafia-fake 27.04.2024 16:44 # mafia-fake
    РОССИЯ И ЛИВЕРПУЛЬ - БРАТЬЯ НА ВЕКА

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  19. hachidlo 27.04.2024 16:42 # hachidlo
    27.01.2024 20:46 #
    sausage

    По данным источника, футболисты были удивлены решением Клоппа, но в то же время воодушевились – команда настроена завоевать как можно большее трофеев перед уходом немца. Отмечается, что некоторые игроки назвали ситуацию «Последним танцем».
    Ссытесь, чмохи?) И правильно делаете, как бы ни прикидывались спокойными как лёд.

    Источник: http://fapl.ru/posts/105470/?c=1
    27.01.2024 20:46 #
    sausage

    По данным источника, футболисты были удивлены решением Клоппа, но в то же время воодушевились – команда настроена завоевать как можно большее трофеев перед уходом немца. Отмечается, что некоторые игроки назвали ситуацию «Последним танцем».
    Ссытесь, чмохи?) И правильно делаете, как бы ни прикидывались спокойными как лёд.

    Источник: http://fapl.ru/posts/105470/?c=1
    27.01.2024 20:46 #
    sausage

    По данным источника, футболисты были удивлены решением Клоппа, но в то же время воодушевились – команда настроена завоевать как можно большее трофеев перед уходом немца. Отмечается, что некоторые игроки назвали ситуацию «Последним танцем».
    Ссытесь, чмохи?) И правильно делаете, как бы ни прикидывались спокойными как лёд.

    Источник: http://fapl.ru/posts/105470/?c=1

    (ответить)

  20. fiezzo 27.04.2024 16:42 # fiezzo
    хохлы ответят за все
    Мирного решения не будет

    Россия
    Путин
    Ливерпуль

    (ответить)

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