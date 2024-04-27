"Ливерпуль" снова потерял очки, сыграв вничью с "Вест Хэмом"

"Ливерпуль" практически лишился последних шансов на титул Премьер-Лиги, сыграв вничью 2:2 с "Вест Хэмом".

По сравнению с поражением 5:2 от "Кристал Пэлас" в стартовый состав "молотобойцев" вернулись Альфонс Ареоля и Джаррод Боуэн, заменив Лукаша Фабиански и Джеймса Уорд-Проуза.



Наставник "красных" Юрген Клопп отреагировал на проигрыш 2:0 "Эвертону" в дерби пятью перестановками, внедрив в стартовый состав Джарелла Куансу, Ватару Эндо, Райана Гравенберха, Харви Эллиотта и Коди Гакпо. Мохамед Салах оказался среди переведенных в запас.



В начале матча гости гораздо больше владели мячом, но их первые пять ударов оказались неточными, а попытка заработать пенальти была перечеркнута офсайдом.



На 40-й минуте Луис Диас ворвался в чужую штрафную с левого фланга и пробил низом в ближнюю штангу.



Спустя три минуты уже хозяева могли открыть счет, но Алиссону удалось отразить удар Джаррода Боуэна с рикошетом с границы штрафной площади.



Уже в следующей атаке Боуэн получил еще один шанс, и на сей раз Алиссон ничего не смог поделать с ударом Джаррода головой с отскоком от газона после подачи Мохаммеда Кудуса — 1:0.



Но едва начался второй тайм, как "Ливерпуль" сравнял счет. Диас вошел в штрафную с левого фланга и отдал передачу на Энди Робертсона, который технично подбросил мяч и, не опуская его на газон, пробил в угол ворот — 1:1.



"Красные" воодушевились и подвергли соперника колоссальному давлению. И на 65-й минуте "молотобойцы" дрогнули. Гакпо подкараулил отскок в штрафной после чего нанес удар с тремя рикошетами — 1:2.



Вскоре гости имели еще один момент, но Ареоля отразил удар Алексиса Макаллистера головой после заброса в штрафную.



Так и не сумев сделать счет комфортным, "Ливерпуль" пропустил второй гол на 77-й минуте. Мичейл Антонио свободно пробил головой с подступов к вратарской после подачи Боуэна — 2:2.



"Красные" выглядели неубедительно в концовке матча, но вырвать победу все же могли — дальний удар Эллиотта пришелся в перекладину.



После перерыва показалось, что "Ливерпуль" снова похож на себя, однако, поведя в счете, "красные" утратили контроль над игрой и в итоге понесли очередную потерю очков.



"Вест Хэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче