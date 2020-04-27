Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим назвал ошибкой свою поездку в Лондон на переговоры с "Вест Хэмом".

В минувший понедельник 39-летний Аморим слетал из Лиссабона в Лондон, чтобы провести переговоры с боссами "Вест Хэма".



Эта встреча не оказалась плодотворной. Более того, по возвращении в Лиссабон Аморим осознал, что совершил ошибку, позволив себе отвлечься от работы в столь ответственный момент сезона.



"В первую очередь скажу, что клуб знал о моей поездке, потому что это важно и меняет контекст".



"Второе касается этой "завесы секретности" насчет поездки. Я "секретно" запарковал свой автомобиль, "секретно" прошел мимо 15 людей, поговорил с людьми, сфотографировался с людьми и сел на самолет. Важно отбросить эту мысль о том, что все это случилось за спиной у клуба, потому что это не так".



"И самое важное, что это, разумеется, было ошибкой. Поездка и выбор момента времени были совершенно неправильными. В то время я так не думал, но это было неправильно, особенно когда я так требователен к своим игрокам, и я всегда первый, кто скажет, что проблемы отдельных людей не могут затрагивать команду. Я убирал игроков из команды за гораздо меньшее".



"Это была моя вина, я должен признать это и жить с этим. В тот момент я не думал, что это так плохо, но, оглядываясь назад теперь, для меня все очень ясно. Я объяснился перед игроками и персоналом, но важнее всего теперь продолжать двигаться вперед. Я использую эту пресс-конференцию, чтобы извиниться перед всеми фанатами "Спортинга" и персоналом. Помимо этого, я извиняюсь публично перед игроками за ошибку, которую совершил", — цитирует Аморима The Athletic.