Гравенберх не помышляет об уходе из "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх не помышляет о смене клуба грядущим летом.

Гравенберх присоединился к "Ливерпулю" только в заключительный день летнего трансферного окна, перебравшись из "Баварии" по сделке стоимостью 34 миллиона фунтов.



До этого уикенда 21-летний голландец отметился в рамках Премьер-Лиги лишь 11 появлениями в стартовом составе "Ливерпуля", забив единственный гол.



Гравенберх решился покинуть "Баварию" после всего одного сезона во многом из-за дефицита игрового времени, и сейчас Райан столкнулся с той же проблемой в "Ливерпуле".



Тем не менее, как утверждает Sky Sport Germany, Гравенберх не собирается снова менять клуб, несмотря на слухи насчет интереса к Райану со стороны турецкого "Галатасарая".



Добавим, контракт Гравенберха с "Ливерпулем" рассчитан до 2028 года.