Гравенберх не помышляет об уходе из "Ливерпуля"
Полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх не помышляет о смене клуба грядущим летом.
Гравенберх присоединился к "Ливерпулю" только в заключительный день летнего трансферного окна, перебравшись из "Баварии" по сделке стоимостью 34 миллиона фунтов.
До этого уикенда 21-летний голландец отметился в рамках Премьер-Лиги лишь 11 появлениями в стартовом составе "Ливерпуля", забив единственный гол.
Гравенберх решился покинуть "Баварию" после всего одного сезона во многом из-за дефицита игрового времени, и сейчас Райан столкнулся с той же проблемой в "Ливерпуле".
Тем не менее, как утверждает Sky Sport Germany, Гравенберх не собирается снова менять клуб, несмотря на слухи насчет интереса к Райану со стороны турецкого "Галатасарая".
Добавим, контракт Гравенберха с "Ливерпулем" рассчитан до 2028 года.
27.04.2024 15:00
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