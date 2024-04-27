Почеттино наслаждается работой в "Челси"

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что наслаждается своей работой, несмотря на все сложности.

Возглавив "Челси" прошлым летом, Почеттино уже не имеет шансов завершить свой дебютный сезон с трофеем. Часть болельщиков лондонского клуба недовольны Маурисио и выступают за его увольнение.



Несмотря на множество пережитых в этом сезоне неудач, Почеттино не утратил свой энтузиазм насчет возвращения славных дней в "Челси".



"Я наслаждаюсь этим. Думаю, легко быть в проекте, где все хорошо работает, где ты выигрываешь матчи. Это было бы так легко".



"Гораздо сложнее, когда тебе нужно определять проблемы и каждый день искать, почему происходит то или иное. Не так много тренерских штабов могут это".



"Я всегда предпочитаю быть на высшем уровне, в организации топ-уровня, и побеждать, побеждать. Но мы наслаждаемся этой работой, потому что клуб заслуживает быть в другом положении. Мы пытаемся помочь им прибавить во всех отношениях. Это захватывает дух, потому что это совершенно отличатся от любой другой работы".



"Мы стараемся наслаждаться этим, потому что тебе сложно делать свою работу как можно лучше, если ты не чувствуешь себя счастливым", — цитирует Почеттино The Independent.