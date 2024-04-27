Каррагер хочет видеть в "Ливерпуле" Тухеля, а не Слота

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что предпочел бы видеть новым главным тренером "красных" Томаса Тухеля, а не Арне Слота.

Накануне "Ливерпуль" достиг договоренности с "Фейеноордом" о переходе Слота, а ранее сам Арне подтвердил свое желание возглавить "красных".



Каррагер находит это назначение рискованным и сожалеет, что "Ливерпуль" не захотел приглашать Тухеля, который покидает "Баварию" в конце сезона.



"На протяжении девяти последних лет "Ливерпуль" обладал одним из двух лучших тренеров в мире. Теперь они идут на риск, пытаясь найти большую удачу, нежели обратиться к проверенному, реальному варианту".



"Я бы тщательнее подумал над тренером вроде Томаса Тухеля, который побеждал Пепа Гвардиола в испытании высшего уровня — финале Лиги Чемпионов".



"Тухель пришел за Клоппом в "Майнц" и в дортмундскую "Боруссию и был хорош. В "Баварии" в этом сезоне у него не сложилось, но достаточно взглянуть на Карло Анчелотти и Унаи Эмери как примеры реабилитировавшихся тренеров топ-уровня".



"Если другой английский клуб возьмет Тухеля, они станут значительно лучше, и чутье подсказывает мне, что "Ливерпуль" не хочет тренера, который обладает репутацией капризного".



"Я бы предпочел проверенного победителя, которого сложно контролировать, нежели тренера, которого легко контролировать, но который все еще должен многое доказать".



"Мое главное опасение касается следующего: готов ли Слот, переезжая в Англию, бросить вызов Гвардиоле в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов? Новый тренер "Ливерпуля" должен сразу же сказать, что здесь созданы условия побеждать, а не просто соперничать", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.