Артета призвал "Арсенал" "отложить соперничество с "Тоттенхэмом" в сторону"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что его команда "должна отложить соперничество с "Тоттенхэмом" в сторону" во время дерби Северного Лондона в воскресенье.

В воскресенье подопечные Артеты выйдут на поле "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", чтобы попытаться не пустить вперед "Манчестер Сити", которые позже днем сыграет с "Ноттингем Форест".



На финише сезона "Арсенал" ведет отчаянную борьбу за титул Премьер-Лиги, и именно на достижении результата Артета призывает сосредоточиться своих подопечных, не сильно погружаясь в атмосферу дерби.



"Думаю, это будет невероятная атмосфера. Мы уже играли несколько раз там, и это замечательное место для игры в футбол".



"Мы должны отложить соперничество в сторону и проявить страсть и энергию, которые необходимы, вместо того, чтобы делать нечто особенное. Потому что у этого матча и так есть все, чтобы насладиться им", — цитирует Артету ESPN.