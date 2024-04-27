Клопп винит себя в спаде "Ливерпуля" на финише

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что винит себя в том спаде, который его команда переживает в концовке сезона.

"Ливерпуль" терял очки в трех из четырех последних матчей Премьер-Лиги, превратившись в аутсайдера чемпионской гонки. Помимо этого, "красные" едва вылетели из Лиги Европы, а немногим ранее завершили выступление в Кубке Англии.

В этот период к игрокам "Ливерпуля" было много претензий — от Виргила Ван Дейка до Мохамеда Салаха. Однако Клопп прежде всего пеняет на себя.

"Мы располагаемся в таблице там, где располагаемся, потому что можем играть в футбол позитивного толка".

"В этот определяющий отрезок сезона мы не играем в позитивный футбол — и я абсолютно виню себя за это. Я не знаю, как так получилось, но я ответственен за настроение в команде".

"Я постараюсь сделать абсолютно все, чтобы еще немного насладиться нашим футболом, потому что в последнем матче это не было возможно, совершенно не было. Вот и все".

"Я не могу сидеть здесь и говорить, словно мы ощущаем себя участником гонки. "Арсенал" и "Сити" теперь рассматривают это как гонку двух команд. Публично они могу говорить другое, но внутри они уже не ожидают проиграть два матча подряд — да и я не ожидаю этого. Если они это сделают, то с нашей стороны было бы совершенно глупо не воспользоваться этим", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2024 11:00

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  1. alexomck 27.04.2024 11:20 # alexomck
    Арне Слот придёт, порядок наведёт.

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  2. bmw-e34 27.04.2024 11:03 # bmw-e34
    Я хочу чтобы Сити взял...
    А если Артета возьмёт, то в истории будет - пришел, увидел, раз1ебал.

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  3. bmw-e34 27.04.2024 11:02 # bmw-e34
    Чемпик был прое6ан на Эмирейтс 3-0

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