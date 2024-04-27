Невилл удивлен, что "Ливерпуль" обратился к Слоту

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл признался, что для него стало сюрпризом решение "Ливерпуля" обратиться к главному тренеру "Фейеноорда" Арне Слоту.

Накануне стало известно, что "Ливерпуль" достиг договоренности с "Фейеноордом" о компенсации за Слота, которому предстоит стать преемником Юргена Клоппа на "Энфилде".



Невилл чувствует, что за приглашением Слота стоит Майкл Эдвардс, исполнительный директор по футболу компании FSG, владеющей "Ливерпулем".



"Это сюрприз. Джейми Каррагер называл мне двух других тренеров, так что даже он не ожидал этого".



"Он (Слот) — успешный тренер в Голландии. Я люблю голландских тренеров. У них есть этот особый тренерский стиль, идущий от ряда великих тренеров в футболе".



"Разумеется, это будет переход из голландской лиги в английскую лигу. У него очень другой подход, нежели у Юргена Клоппа, но я не думаю, что они когда-либо найдут тренера, обладающего личностью, характером и влиянием Клоппа".



"Это интересно. Разумеется, за этим стоит Майкл Эдвардс — он хочет попробовать другой подход".



"Возможно, поэтому Эдвардс и уходил из "Ливерпуля" — у него возникли разногласия с Клоппом. Но теперь он может поступить по-своему и пригласить того, кто, как он думает, поведет "Ливерпуль" вперед".



"Мы не знаем, к чему это приведет. Реальность такова, что эра после Арсена Венгера в "Арсенале" была сложной. Эра после сэра Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед" была сложной. Клопп имеет огромное значение для "Ливерпуля", поэтому им нужно постараться не ошибиться".



"Изначально мы думали, что это будет Хаби Алонсо, затем — Рубен Аморим. Теперь это Арне Слот".



"Возможно, он и не был номером один в их списке, но если ты не можешь заполучить того, кого хочешь больше всего, то должен перейти к следующему имени в своем списке. У них все равно будет хороший тренер", — сообщил Невилл Sky Sports.