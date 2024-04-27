Мойес: "Решение будет принято в конце сезона"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес настаивает, что решение насчет его будущего будет принято только в конце сезона совместно с клубом.

На текущей неделе главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим побывал в Лондоне, встретившись с боссами "Вест Хэма", а также пресса сообщала, что "молотобойцы" провели позитивные переговоры с бывшим наставником "Вулверхэмптона" Хуленом Лопетеги.



Контракт Мойеса по-прежнему истекает в конце сезона, однако 61-летний шотландец настаивает, что решение насчет его будущего еще не принято.



Самое важное, чтобы между мной и клубом все было правильно. И если мы добьемся того, чтобы все было правильно, тогда посмотрим, что случится. Но это будет видно только в конце сезона".



"Вы можете продолжать задавать мне вопросы, и я рад их принимать. Но это не так, что я как-либо изменил свое поведение. Мы всегда говорили, что решение будет принято в конце сезона, и насколько мне известно, это по-прежнему так", — цитирует Мойеса Evening Standard.