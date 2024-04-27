Почеттино не знает, как боссы "Челси" оценивают его работу

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино признался, что находится в неведении, как спортивные директоры клуба оценивают его работу.

Почеттино оказался под громадным давлением после того, как в прошлый уикенд вылетел из Кубка Англии, а затем был унижен "Арсеналом" со счетом 5:0.



"Челси" все еще сохраняет скромные шансы на попадание в еврокубки, от чего, по слухам, может зависеть его судьба, однако Маурисио не обсуждал это со спортивными директорами Полом Уинстенли и Лоуренсом Стюартом.



"Это хороший вопрос для них. Спросите их, если у вас будет возможность".



"То, что у нас есть проблемы, не является субъективной идеей — такова реальность. Окей, если считается, что это наша ответственность, значит это наша ответственность".



"Возможно, мы и не ответственны за эту ситуацию. Я не могу ответить, потому что, если честно, не знаю, что они думают", — цитирует Почеттино Evening Standard.