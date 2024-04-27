Почеттино не знает, как боссы "Челси" оценивают его работу

Маурисио Почеттино Наставник "Челси" Маурисио Почеттино признался, что находится в неведении, как спортивные директоры клуба оценивают его работу.

Почеттино оказался под громадным давлением после того, как в прошлый уикенд вылетел из Кубка Англии, а затем был унижен "Арсеналом" со счетом 5:0.

"Челси" все еще сохраняет скромные шансы на попадание в еврокубки, от чего, по слухам, может зависеть его судьба, однако Маурисио не обсуждал это со спортивными директорами Полом Уинстенли и Лоуренсом Стюартом.

"Это хороший вопрос для них. Спросите их, если у вас будет возможность".

"То, что у нас есть проблемы, не является субъективной идеей — такова реальность. Окей, если считается, что это наша ответственность, значит это наша ответственность".

"Возможно, мы и не ответственны за эту ситуацию. Я не могу ответить, потому что, если честно, не знаю, что они думают", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Почеттино, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2024 08:00

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  1. chelsiukpro 27.04.2024 08:20 # chelsiukpro
    Уверен результаты были бы лучше если пол состава не на больничном было бы! Оценив скока денег потратили и нету замены стартовуму составу полноцених игроков...
    Лавия Нкунку Чилл Колвин Фофана Джеймс, вернувшись после травм игроки немогуть придти в кондиций Бадиашил, Чуквумека. Так же растеряли виз форму Мудрик, Стерлинг теперь безполезны эти парни. Ждем всех ребят из лазарета и 3 приобретения чтоб достоино в след сезоне зажечь!

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  2. hammersmith 27.04.2024 08:11 # hammersmith
    Почеттинко - обычный хахол-долбоеб, ясен хуй он ничего не знает.

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