Почеттино не знает, как боссы "Челси" оценивают его работу
Наставник "Челси" Маурисио Почеттино признался, что находится в неведении, как спортивные директоры клуба оценивают его работу.
Почеттино оказался под громадным давлением после того, как в прошлый уикенд вылетел из Кубка Англии, а затем был унижен "Арсеналом" со счетом 5:0.
"Челси" все еще сохраняет скромные шансы на попадание в еврокубки, от чего, по слухам, может зависеть его судьба, однако Маурисио не обсуждал это со спортивными директорами Полом Уинстенли и Лоуренсом Стюартом.
"Это хороший вопрос для них. Спросите их, если у вас будет возможность".
"То, что у нас есть проблемы, не является субъективной идеей — такова реальность. Окей, если считается, что это наша ответственность, значит это наша ответственность".
"Возможно, мы и не ответственны за эту ситуацию. Я не могу ответить, потому что, если честно, не знаю, что они думают", — цитирует Почеттино Evening Standard.
27.04.2024 08:00
Просмотров: 246
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Уверен результаты были бы лучше если пол состава не на больничном было бы! Оценив скока денег потратили и нету замены стартовуму составу полноцених игроков...
Лавия Нкунку Чилл Колвин Фофана Джеймс, вернувшись после травм игроки немогуть придти в кондиций Бадиашил, Чуквумека. Так же растеряли виз форму Мудрик, Стерлинг теперь безполезны эти парни. Ждем всех ребят из лазарета и 3 приобретения чтоб достоино в след сезоне зажечь!
(ответить)
Почеттинко - обычный хахол-долбоеб, ясен хуй он ничего не знает.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий