Адарабиойо решил уйти из "Фулхэма"

Защитник Тосин Адарабиойо сообщил "Фулхэму", что покинет клуб в конце сезона.

"Фулхэм" до последнего надеялся продлить истекающий в конце сезона контракт Адарабиойо, однако Тосин принял решение двигаться дальше после четырех лет в Западном Лондоне.



Статус свободного агента сделает Адарабиойо хозяином своей судьбы. Evening Standard ожидает большого интереса к 26-летнему англичанину нигерийского происхождения, в том числе со стороны грандов Премьер-Лиги.



В предыдущие недели и месяцы Адарабиойо сватали в "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Вест Хэм", однако экс-юниор "Манчестер Сити" не близок к договоренности с кем-либо.



Добавим, за без малого четыре сезона в "Фулхэме" Адарабиойо сыграл 132 матча.