35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 27 апреля, семью поединками стартует 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Вест Хэм" выиграл только один из восьми последних домашних матчей в Премьер-Лиге — 4:2 против "Брентфорда" в феврале (5 ничьих, 2 поражения). "Ливерпуль" потерпел два поражения в трех последних выездных поединках чемпионата — как и в 42 предыдущих. "Молотобойцы" пропускали в каждой из 15 последних встреч с "красными".



Вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн возобновил тренировки после травмы бедра. Константинос Мавропанос под вопросом, но Найеф Агерд не сыграет.



Пропустив дерби против "Эвертона" из-за рождения ребенка, Коди Гакпо готов вернуться к выступлениям за "Ливерпуль". Конор Брэдли и Диогу Жота по-прежнему недоступны, как и Жоэль Матип с Тиаго Алькантарой.



ФУЛХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00



"Фулхэм" выиграл четыре из пяти последних лондонских дерби в Премьер-Лиге. "Кристал Пэлас" одержал три победы в трех последних матчах чемпионата — как и в 20 предыдущих. "Дачники" выиграли лишь одну из восьми последних встреч с "орлами" (4 ничьи, 3 поражения).



Вингер "Фулхэма" Виллиан вернулся к тренировкам после небольшой травмы паха.



Медикам "Пэлас" предстоит оценить, насколько серьезны проблемы Эберечи Эзе с коленом. Роб Холдинг, вернувшийся в заявке команды только на прошлой неделе, выбыл с повреждением задней поверхности бедра.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БЕРНЛИ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" пропустил уже 76 голов во всех соревнованиях, и это рекордный показатель для клуба за 45 лет. "Бернли" потерпел только одно поражение в семи последних матчах Премьер-Лиги — 1:0 против "Эвертона" в начале апреля (2 победы, 4 ничьи). "Красные дьяволы" уступили лишь однажды в 16 последних встречах с "бордовыми" в высшем дивизионе — 0:2 дома в январе 2020.



"Юнайтед" надеется на выздоровление полузащитника Мейсона Маунта, который пропустил два последних матчах. Вилли Камбвала и Маркус Рэшфорд едва ли поправятся вовремя. Защитники Рафаэль Варан, Люк Шоу, Джонни Эванс, Тирелл Маласиа, Виктор Линделеф и Лисандро Мартинес остаются в лазарете.



Нападающий "Бернли" Лайл Фостер сможет сыграть, несмотря на ушиб. Лука Колеошо пока не готов.



НЬЮКАСЛ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 17:00



"Ньюкасл" забивал в каждом из 17 домашних матчей этого сезона Премьер-Лиги — всего 43 гола. "Шеффилд Юнайтед" пропустил уже 92 гола, и это рекорд для сезона Премьер-Лиги из 38 туров. "Сороки" выиграли семь из восьми последних встреч с "клинками" в чемпионате, лишь уступив 0:1 на выезде в январе 2021.



Нападающий Каллум Уилсон вернулся к игре за "Ньюкасл" еще посреди недели. Тино Ливраменто может вернуться уже в этом матче, но Мигель Альмирон — только в следующем.



Нападающий "Шеффилд Юнайтед" Оли Макберни уже не сыграет в этом сезоне из-за травма паха. Джейден Богл и Джеймс Макати под вопросом, будучи вынужденно замененными против "Манчестер Юнайтед".



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЛУТОН 17:00



"Вулверхэмптон" не выиграл ни одного из семи последних матчей во всех соревнованиях (2 ничьи, 5 поражений), хотя до этого — пять из семи. "Лутон" пропускал в каждом из 17 выездных поединков этого сезона Премьер-Лиги. "Волки" ни разу не уступили в восьми последних встречах со "шляпниками" в чемпионате (4 победы, 4 ничьи).



Леон Чивоме и Крейг Доусон уже не сыграют за "Вулверхэмптон" в этом сезоне. Жан-Рикнер Бельгард и Педру Нету близки к возвращению в строй.



"Лутон" потерял до конца сезона с травмой лодыжки защитника Иссу Каборе. Рис Берк оправился после болезни. Чидози Огбене и Элайджа Адебайо по-прежнему недоступны.



ЭВЕРТОН — БРЕНТФОРД 19:30



"Эвертон" выиграл три из четырех последних матчей Премьер-Лиги, хотя до этого не знал побед на протяжении 13, что стало антирекордом клуба. "Брентфорд" одержал две победы в двух последних поединках чемпионата — как и в 18 предыдущих (4 ничьи, 12 поражений). В 10 последних встречах "ирисок" и "пчел" на "Гудисон Парк" не было зафиксировано ни одной ничьей.



Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко ожидает результатов обследования своей лодыжки. Шеймус Коулмен, вероятно, пропустит третий матч кряду.



Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни может вернуться на футбольное поле после двух пропущенных матчей. Нил Мопе не сыграет против клуба, у которого он арендован.



АСТОН ВИЛЛА — ЧЕЛСИ 22:00



"Астон Вилла" не знает поражений уже пять домашних матчей кряду во всех соревнованиях (4 победы, 1 ничья). В семи последних поединках "Челси" в Премьер-Лиге в среднем забивалось по пять голов. "Вилланы" могут оформить свою третью победу подряд против "синих".



Полузащитник "Виллы" Дуглас Луис возвращается после двух матчей дисквалификации. Среди отсутствующих значатся Алекс Морено и Николо Дзаньоло.



Вингер "Челси" Коул Палмер оправился после болезни. Для Энцо Фернандеса сезон завершен после операции на пахе. Кэрни Чуквуэмека и Рахим Стерлинг под вопросом.