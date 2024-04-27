"Лестер" возвращается в Премьер-Лигу

"Лестер" оформил прямую путевку в Премьер-Лигу на будущий сезон.

В пятницу вечером "Лидс", преследующий "Лестер", потерпел сокрушительное поражение 4:0 в гостях у КПР, который этим результатом обезопасил себя от вылета из Чемпионшипа.



Таким образом, "Лестер", даже не играя этим вечером, гарантировал себе одно из двух первых мест во втором английском дивизионе.



Потеснить "Лестер" с вершины может только "Ипсвич". "Лисы" досрочно оформят титул, если победят "Престон" в понедельник или если "трактористы" не смогут победить "Халл" в субботу.