"Лестер" возвращается в Премьер-Лигу
"Лестер" оформил прямую путевку в Премьер-Лигу на будущий сезон.
В пятницу вечером "Лидс", преследующий "Лестер", потерпел сокрушительное поражение 4:0 в гостях у КПР, который этим результатом обезопасил себя от вылета из Чемпионшипа.
Таким образом, "Лестер", даже не играя этим вечером, гарантировал себе одно из двух первых мест во втором английском дивизионе.
Потеснить "Лестер" с вершины может только "Ипсвич". "Лисы" досрочно оформят титул, если победят "Престон" в понедельник или если "трактористы" не смогут победить "Халл" в субботу.
27.04.2024 00:15
Просмотров: 446
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: